Regular Show 2010 - 2017 season 3

Regular Show season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Regular Show Seasons Season 3

Regular Show 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 39
Runtime 9 hours 45 minutes
"Regular Show" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон пытается вернуть хоккейный стол Мордекай и Ригби. Играя в компьютерную игру, Мордекай и Ригби заключают пари, согласно которому проигравший должен сделать себе прическу своего игрового персонажа. Ригби жульничает, чтобы одержать победу в пари, и Мордекай приходится перекраситься в блонд. Команда по боулингу «Парк Страйкерс» собирается принять участие в матче. Герои сражаются за звание чемпиона в турнире по боулингу. Главный игрок конкурирующей команды, претендующий на звание лидера чемпионата, грозится раскрыть тайну Скипса, если тот не сдастся.

"Regular Show" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Stick Hockey
Season 3 Episode 1
19 September 2011
Bet to Be Blonde
Season 3 Episode 2
26 September 2011
Skips Strikes
Season 3 Episode 3
3 October 2011
Terror Tales of The Park
Season 3 Episode 4
10 October 2011
Camping Can Be Cool
Season 3 Episode 5
17 October 2011
Slam Dunk
Season 3 Episode 6
24 October 2011
Cool Bikes
Season 3 Episode 7
7 November 2011
House Rules
Season 3 Episode 8
14 November 2011
Rap It Up
Season 3 Episode 9
21 November 2011
Cruisin'
Season 3 Episode 10
28 November 2011
Under the Hood
Season 3 Episode 11
12 December 2011
Weekend at Benson's
Season 3 Episode 12
16 January 2012
Fortune Cookie
Season 3 Episode 13
23 January 2012
Think Positive
Season 3 Episode 14
30 January 2012
Skips vs. Technology
Season 3 Episode 15
6 February 2012
Butt Dial
Season 3 Episode 16
13 February 2012
Eggscellent
Season 3 Episode 17
27 February 2012
Gut Model
Season 3 Episode 18
5 March 2012
Video Game Wizards
Season 3 Episode 19
26 March 2012
Big Winner
Season 3 Episode 20
2 April 2012
The Best Burger in the World
Season 3 Episode 21
9 April 2012
Replaced
Season 3 Episode 22
16 April 2012
Trash Boat
Season 3 Episode 23
23 April 2012
Fists of Justice
Season 3 Episode 24
30 April 2012
Yes Dude Yes
Season 3 Episode 25
7 May 2012
Busted Cart
Season 3 Episode 26
14 May 2012
Dead at Eight
Season 3 Episode 27
28 May 2012
Access Denied
Season 3 Episode 28
4 June 2012
Trucker Hall of Fame
Season 3 Episode 29
11 June 2012
Muscle Mentor
Season 3 Episode 30
18 June 2012
Out of Commission
Season 3 Episode 31
25 June 2012
Fancy Restaurant
Season 3 Episode 32
16 July 2012
Diary
Season 3 Episode 33
23 July 2012
The Best VHS in the World
Season 3 Episode 34
30 July 2012
Prankless
Season 3 Episode 35
6 August 2012
Death Bear
Season 3 Episode 36
13 August 2012
Fuzzy Dice
Season 3 Episode 37
20 August 2012
Sugar Rush
Season 3 Episode 38
27 August 2012
Bad Kiss
Season 3 Episode 39
3 September 2012
