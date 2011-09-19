В 3-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон пытается вернуть хоккейный стол Мордекай и Ригби. Играя в компьютерную игру, Мордекай и Ригби заключают пари, согласно которому проигравший должен сделать себе прическу своего игрового персонажа. Ригби жульничает, чтобы одержать победу в пари, и Мордекай приходится перекраситься в блонд. Команда по боулингу «Парк Страйкерс» собирается принять участие в матче. Герои сражаются за звание чемпиона в турнире по боулингу. Главный игрок конкурирующей команды, претендующий на звание лидера чемпионата, грозится раскрыть тайну Скипса, если тот не сдастся.