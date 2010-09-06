В 1-м сезоне сериала «Обычное шоу» главными действующими лицами этой истории оказываются двое приятелей, которым по 23 года. Голубая сойка по имени Мордекай и енот Ригби просто обожают веселиться. Они служат в местном парке вместе со снежным человеком по прозвищу Скипс и постоянно позитивным Попсом. Руководит этой взбалмошной компанией аппарат по продаже жевательной резинки — Бенсон. Кроме того, в парке работают их конкуренты: Маслмен (Мускулист) и Дай Пять (Пятак). Мордекай и Ригби только и делают, что уклоняются от своих обязанностей, чтобы как следует повеселиться. Однако им приходится дорого платить за свою безответственность.