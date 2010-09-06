Menu
Regular Show 2010 - 2017 season 1

Season premiere 6 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 3 hours 0 minute
"Regular Show" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Обычное шоу» главными действующими лицами этой истории оказываются двое приятелей, которым по 23 года. Голубая сойка по имени Мордекай и енот Ригби просто обожают веселиться. Они служат в местном парке вместе со снежным человеком по прозвищу Скипс и постоянно позитивным Попсом. Руководит этой взбалмошной компанией аппарат по продаже жевательной резинки — Бенсон. Кроме того, в парке работают их конкуренты: Маслмен (Мускулист) и Дай Пять (Пятак). Мордекай и Ригби только и делают, что уклоняются от своих обязанностей, чтобы как следует повеселиться. Однако им приходится дорого платить за свою безответственность. 

"Regular Show" season 1 list of episodes
The Power
Season 1 Episode 1
6 September 2010
Just Set Up The Chairs
Season 1 Episode 2
13 September 2010
Caffeinated Concert Tickets
Season 1 Episode 3
20 September 2010
Death Punchies
Season 1 Episode 4
27 September 2010
Free Cake
Season 1 Episode 5
4 October 2010
Meat Your Maker
Season 1 Episode 6
11 October 2010
Grilled Cheese Deluxe
Season 1 Episode 7
18 October 2010
The Unicorns Have Got to Go
Season 1 Episode 8
25 October 2010
Prank Callers
Season 1 Episode 9
1 November 2010
Don
Season 1 Episode 10
8 November 2010
Rigby's Body
Season 1 Episode 11
15 November 2010
Mordecai and the Rigbys
Season 1 Episode 12
22 November 2010
