Regular Show 2010 - 2017 season 6

Regular Show season 6 poster
Regular Show Seasons Season 6

Regular Show 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 9 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 28
Runtime 7 hours 0 minute
"Regular Show" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай, Ригби и банда решают навестить мать Мускулистого человека на Хеллоуин. По пути герои рассказывают истории о привидениях, в том числе ту, в которой Мордекай и Ригби погибают и воскресают, чтобы преследовать Бенсона. Ригби хочет всем доказать, что он может зарабатывать деньги, но единственная работа, на которую его берут, – это транспортная компания с суровым боссом, у которого слишком строгие требования. После того как Эйлин выигрывает телевизор с плоским экраном, Ригби решает установить его самостоятельно, чтобы удивить ее. Но соседка Эйлин по комнате может стать проблемой...

Series rating

0.0
0 vote
8.6 IMDb
"Regular Show" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Maxin' and Relaxin'
Season 6 Episode 1
9 October 2014
New Bro on Campus
Season 6 Episode 2
16 October 2014
Daddy Issues
Season 6 Episode 3
23 October 2014
Terror Tales of the Park IV
Season 6 Episode 4
29 October 2014
The End of Muscle Man
Season 6 Episode 5
30 October 2014
Lift With Your Back
Season 6 Episode 6
6 November 2014
Eileen Flat Screen
Season 6 Episode 7
13 November 2014
The Real Thomas: An Intern Special
Season 6 Episode 8
20 November 2014
The White Elephant Gift Exchange
Season 6 Episode 9
4 December 2014
Merry Christmas Mordecai
Season 6 Episode 10
4 December 2014
Sad Sax
Season 6 Episode 11
8 January 2015
Park Managers Lunch
Season 6 Episode 12
15 January 2015
Mordecai and Rigby Down Under
Season 6 Episode 13
22 January 2015
Married and Broke
Season 6 Episode 14
29 January 2015
I See Turtles
Season 6 Episode 15
5 February 2015
Format Wars II
Season 6 Episode 16
12 February 2015
Happy Birthday Song Contest
Season 6 Episode 17
19 February 2015
Benson's Suit
Season 6 Episode 18
26 February 2015
Gamers Never Say Die
Season 6 Episode 19
5 March 2015
1000th Chopper Flight Party
Season 6 Episode 20
12 March 2015
Party Horse
Season 6 Episode 21
19 March 2015
Men in Uniform
Season 6 Episode 22
26 March 2015
Garage Door
Season 6 Episode 23
2 April 2015
Brilliant Century Duck Crisis Special
Season 6 Episode 24
9 April 2015
Not Great Double Date
Season 6 Episode 25
22 June 2015
Death Kwon Do-livery
Season 6 Episode 26
23 June 2015
Lunch Break
Season 6 Episode 27
24 June 2015
Dumped at the Altar
Season 6 Episode 28
25 June 2015
TV series release schedule
