В 6-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай, Ригби и банда решают навестить мать Мускулистого человека на Хеллоуин. По пути герои рассказывают истории о привидениях, в том числе ту, в которой Мордекай и Ригби погибают и воскресают, чтобы преследовать Бенсона. Ригби хочет всем доказать, что он может зарабатывать деньги, но единственная работа, на которую его берут, – это транспортная компания с суровым боссом, у которого слишком строгие требования. После того как Эйлин выигрывает телевизор с плоским экраном, Ригби решает установить его самостоятельно, чтобы удивить ее. Но соседка Эйлин по комнате может стать проблемой...