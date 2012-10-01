Menu
Regular Show 2010 - 2017 season 4

Regular Show season 4 poster
Regular Show 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 1 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 37
Runtime 9 hours 15 minutes
"Regular Show" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Обычное шоу» героям промыли мозги, а парк разрушили ради строительства шоссе. Мордекай и Ригби должны вернуть все в прежнее состояние, а также остановить строительство дороги над парком. Мордекай и Ригби должны заставить Мускулиста перестать разыгрывать Томаса, когда выясняют, что его шутки выходят из-под контроля. Мордекай и Ригби отправляются на вечеринку по случаю Хеллоуина и рассказывают кошмарные истории, чтобы скоротать время. Мордекай и Ригби берут на себя обязанность судить состязание в парке, но вскоре выясняют, что это не так уж и легко. Им нужно выбрать победителя.

8.6 IMDb
"Regular Show" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Exit 9B
Season 4 Episode 1
1 October 2012
Starter Pack
Season 4 Episode 2
8 October 2012
Terror Tales of the Park II
Season 4 Episode 3
15 October 2012
Pie Contest
Season 4 Episode 4
22 October 2012
150 Piece Kit
Season 4 Episode 5
29 October 2012
Bald Spot
Season 4 Episode 6
12 November 2012
Guy's Night
Season 4 Episode 7
19 November 2012
One Pull Up
Season 4 Episode 8
26 November 2012
The Christmas Special
Season 4 Episode 9
3 December 2012
T.G.I. Tuesday
Season 4 Episode 10
7 January 2013
Firework Run
Season 4 Episode 11
14 January 2013
The Longest Weekend
Season 4 Episode 12
21 January 2013
Sandwich of Death
Season 4 Episode 13
28 January 2013
Ace Balthazar Lives
Season 4 Episode 14
4 February 2013
Do or Diaper
Season 4 Episode 15
11 February 2013
Quips
Season 4 Episode 16
18 February 2013
Caveman
Season 4 Episode 17
25 February 2013
That's My Television
Season 4 Episode 18
4 March 2013
A Bunch of Full Grown Geese
Season 4 Episode 19
25 March 2013
Fool Me Twice
Season 4 Episode 20
1 April 2013
Limousine Lunchtime
Season 4 Episode 21
8 April 2013
Picking Up Margaret
Season 4 Episode 22
15 April 2013
K.I.L.I.T. Radio
Season 4 Episode 23
22 April 2013
Carter and Briggs
Season 4 Episode 24
6 May 2013
Skips Stress
Season 4 Episode 25
13 May 2013
Cool Cubed
Season 4 Episode 26
20 May 2013
Trailer Trashed
Season 4 Episode 27
27 May 2013
Meteor Moves
Season 4 Episode 28
10 June 2013
Family BBQ
Season 4 Episode 29
17 June 2013
The Last LaserDisc Player
Season 4 Episode 30
24 June 2013
Country Club
Season 4 Episode 31
1 July 2013
Blind Trust
Season 4 Episode 32
15 July 2013
World's Best Boss
Season 4 Episode 33
15 July 2013
Last Meal
Season 4 Episode 34
22 July 2013
Sleep Fighter
Season 4 Episode 35
29 July 2013
Party Re-Pete
Season 4 Episode 36
5 August 2013
Steak Me Amadeus
Season 4 Episode 37
12 August 2013
