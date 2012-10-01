В 4-м сезоне сериала «Обычное шоу» героям промыли мозги, а парк разрушили ради строительства шоссе. Мордекай и Ригби должны вернуть все в прежнее состояние, а также остановить строительство дороги над парком. Мордекай и Ригби должны заставить Мускулиста перестать разыгрывать Томаса, когда выясняют, что его шутки выходят из-под контроля. Мордекай и Ригби отправляются на вечеринку по случаю Хеллоуина и рассказывают кошмарные истории, чтобы скоротать время. Мордекай и Ригби берут на себя обязанность судить состязание в парке, но вскоре выясняют, что это не так уж и легко. Им нужно выбрать победителя.