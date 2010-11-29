Menu
Regular Show 2010 - 2017 season 2

Season premiere 29 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 28
Runtime 7 hours 0 minute
"Regular Show" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Обычное шоу» главные герои посмотрели страшилку про британское такси. Теперь они должны помочь Ригби справиться с фобией. Когда Мордекай отклоняет приглашение Ригби посмотреть премьеру фильма ужасов, чтобы вместо этого отправиться на фильм для девочек вместе с Маргарет, Ригби придумывает коварный план мести. Он решает пригласить Маргарет на свидание. Когда Мордекай и Ригби понимают, что Бенсон их не ценит, они решают исправить ситуацию. Главные герои категорически не готовы мириться с тем, что они прослывут плохими работниками. Бенсон приобретает систему наблюдения, чтобы следить за своими сотрудниками.

"Regular Show" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Ello Gov'nor
Season 2 Episode 1
29 November 2010
It's Time
Season 2 Episode 2
3 January 2011
Appreciation Day
Season 2 Episode 3
10 January 2011
Peeps
Season 2 Episode 4
17 January 2011
Dizzy
Season 2 Episode 5
24 January 2011
My Mom
Season 2 Episode 6
31 January 2011
High Score
Season 2 Episode 7
7 February 2011
Rage Against the TV
Season 2 Episode 8
14 February 2011
Party Pete
Season 2 Episode 9
21 February 2011
Brain Eraser
Season 2 Episode 10
25 February 2011
Benson Be Gone
Season 2 Episode 11
28 February 2011
But I Have a Receipt
Season 2 Episode 12
7 March 2011
This is My Jam
Season 2 Episode 13
28 March 2011
Muscle Woman
Season 2 Episode 14
4 April 2011
Temp Check
Season 2 Episode 15
11 April 2011
Jinx
Season 2 Episode 16
18 April 2011
See You There
Season 2 Episode 17
25 April 2011
Do Me a Solid
Season 2 Episode 18
2 May 2011
Grave Sights
Season 2 Episode 19
9 May 2011
Really Real Wrestling
Season 2 Episode 20
16 May 2011
Over the Top
Season 2 Episode 21
23 May 2011
The Night Owl
Season 2 Episode 22
30 May 2011
A Bunch of Baby Ducks
Season 2 Episode 23
6 June 2011
More Smarter
Season 2 Episode 24
13 June 2011
First Day
Season 2 Episode 25
11 July 2011
Go Viral
Season 2 Episode 26
18 July 2011
Skunked
Season 2 Episode 27
25 July 2011
Karaoke Video
Season 2 Episode 28
1 August 2011
