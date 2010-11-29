Во 2-м сезоне сериала «Обычное шоу» главные герои посмотрели страшилку про британское такси. Теперь они должны помочь Ригби справиться с фобией. Когда Мордекай отклоняет приглашение Ригби посмотреть премьеру фильма ужасов, чтобы вместо этого отправиться на фильм для девочек вместе с Маргарет, Ригби придумывает коварный план мести. Он решает пригласить Маргарет на свидание. Когда Мордекай и Ригби понимают, что Бенсон их не ценит, они решают исправить ситуацию. Главные герои категорически не готовы мириться с тем, что они прослывут плохими работниками. Бенсон приобретает систему наблюдения, чтобы следить за своими сотрудниками.