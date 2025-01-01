Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rugrats 1991 - 2004 season 3

Rugrats season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Rugrats Seasons Season 3

Rugrats 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Rugrats" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» становится известно, что Рэнди Кармайкл позвал на обед автора «Медведей Дамми». В тот момент, когда взрослые отчаянно хотят произвести впечатление, у малышей рождается план все испортить. Сьюзи боится возможного переезда. Фил и Лил устали от своей схожести. Они хотят максимально отличаться друг от друга, поэтому решают поменять свои личности. В то время как Фил подражает Чаки, Лил избирает Анжелику в качестве кумира. Волосы Чаки становятся все длиннее, и он нуждается в стрижке. Но ножницы слишком пугают малыша. Однако взрослые и дети всячески изощряются, чтобы помочь ему перебороть страх.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Rugrats" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Dummi Bear Dinner Disaster / Twins Pique
Season 3 Episode 1
26 September 1993
Chuckie's First Haircut / Cool Hand Angelica
Season 3 Episode 2
3 October 1993
Tricycle Thief / Rhinoceritis!
Season 3 Episode 3
10 October 1993
Grandpa Moves Out / The Legend of Satchmo
Season 3 Episode 4
17 October 1993
Circus Angelicus / The Stork
Season 3 Episode 5
24 October 1993
The Baby Vanishes / Farewell, My Friend
Season 3 Episode 6
31 October 1993
When Wishes Come True / Angelica Breaks a Leg
Season 3 Episode 7
7 November 1993
The Last Babysitter / Sour Pickles
Season 3 Episode 8
14 November 1993
Reptar 2010 / Stu Gets a Job
Season 3 Episode 9
21 November 1993
Give and Take / The Gold Rush
Season 3 Episode 10
28 November 1993
Home Movies / The Mysterious Mr. Friend
Season 3 Episode 11
5 December 1993
Cuffed / The Blizzard
Season 3 Episode 12
12 December 1993
Destination: Moon / Angelica's Birthday
Season 3 Episode 13
19 December 1993
Princess Angelica / The Odd Couple
Season 3 Episode 14
26 December 1993
Naked Tommy / Tommy and the Secret Club
Season 3 Episode 15
2 January 1994
Under Chuckie's Bed / Chuckie Is Rich
Season 3 Episode 16
9 January 1994
Mommy's Little Assets / Chuckie's Wonderful Life
Season 3 Episode 17
13 February 1994
In the Dreamtime / The Unfair Pair
Season 3 Episode 18
20 February 1994
Chuckie's Red Hair / Spike Runs Away
Season 3 Episode 19
27 February 1994
The Alien / Mr. Clean
Season 3 Episode 20
6 March 1994
Angelica's Worst Nightmare / The Mega Diaper Babies
Season 3 Episode 21
13 March 1994
New Kid in Town / Pickles vs. Pickles
Season 3 Episode 22
10 April 1994
Kid TV / The Sky Is Falling
Season 3 Episode 23
8 May 1994
I Remember Melville / No More Cookies
Season 3 Episode 24
15 May 1994
Cradle Attraction / Moving Away
Season 3 Episode 25
22 May 1994
A Rugrats Passover
Season 3 Episode 26
29 May 1994
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more