В 3-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» становится известно, что Рэнди Кармайкл позвал на обед автора «Медведей Дамми». В тот момент, когда взрослые отчаянно хотят произвести впечатление, у малышей рождается план все испортить. Сьюзи боится возможного переезда. Фил и Лил устали от своей схожести. Они хотят максимально отличаться друг от друга, поэтому решают поменять свои личности. В то время как Фил подражает Чаки, Лил избирает Анжелику в качестве кумира. Волосы Чаки становятся все длиннее, и он нуждается в стрижке. Но ножницы слишком пугают малыша. Однако взрослые и дети всячески изощряются, чтобы помочь ему перебороть страх.