В 5-м сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» малыши боятся, что в кровати дедушки появился «опасный жук», и пытаются достать его. Дедушка берет ребят на игру в бинго в «Центре для людей преклонного возраста». Томми страдает от приступа икоты. Друзья пытаются напугать его, но у них ничего не происходит. Смена времен года заставляет крошек думать, что деревья заболели. Они отчаянно хотят помочь им поправиться. Тем временем Анжелика рассказывает детям, что полиция задерживает плохих ребят, в то время как Час встречается с сотрудниками правоохранительных органов. Чаки случайно разбивает очки Часа и боится, что за ним придут полицейские.