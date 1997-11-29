Menu
Rugrats 1991 - 2004 season 5

Season premiere 29 November 1997
Production year 1997
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Rugrats" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» малыши боятся, что в кровати дедушки появился «опасный жук», и пытаются достать его. Дедушка берет ребят на игру в бинго в «Центре для людей преклонного возраста». Томми страдает от приступа икоты. Друзья пытаются напугать его, но у них ничего не происходит. Смена времен года заставляет крошек думать, что деревья заболели. Они отчаянно хотят помочь им поправиться. Тем временем Анжелика рассказывает детям, что полиция задерживает плохих ребят, в то время как Час встречается с сотрудниками правоохранительных органов. Чаки случайно разбивает очки Часа и боится, что за ним придут полицейские.

7.4 IMDb
"Rugrats" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Grandpa's Bad Bug / Lady Luck
Season 5 Episode 1
29 November 1997
Hiccups / Autumn Leaves
Season 5 Episode 2
6 December 1997
Crime and Punishment / Baby Maybe
Season 5 Episode 3
13 December 1997
Word of the Day / Johnathan Babysits
Season 5 Episode 4
20 December 1997
He Saw, She Saw / Piggy's Pizza Palace
Season 5 Episode 5
27 December 1997
Babysitting Fluffy / Sleep Trouble
Season 5 Episode 6
15 August 1998
Fugitive Tommy / Visiting Aunt Miriam
Season 5 Episode 7
22 August 1998
The First Cut / Chuckie Grows
Season 5 Episode 8
16 August 1998
The Wild Wild West / Angelica for a Day
Season 5 Episode 9
17 August 1998
Uneasy Rider / Where's Grandpa?
Season 5 Episode 10
29 August 1998
Journey to the Center of the Basement / A Very McNulty Birthday
Season 5 Episode 11
19 September 1998
The Family Tree
Season 5 Episode 12
21 September 1998
