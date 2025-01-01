В 1-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» в центре событий оказываются несколько годовалых малышей, одного из которых зовут Томми. Его родители, Стю и Диди, хотят сделать первый день рождения своего крохи незабываемым. Они вкладываются в это, но допускают ряд ошибок. В это время Томми увлечен идеей попробовать собачий корм, чтобы стать таким же, как Спайк. В конечном счете он заразил этой идеей своих друзей. Кроме того, малышу досталась лучшая игрушка на свете – мяч. Анжелика, которая всегда полна решимости испортить малышам веселье, забирает мяч и бросает его во двор к соседям. Дети готовы к риску, чтобы добыть мяч назад.