Rugrats 1991 - 2004 season 1

Rugrats season 1 poster
Rugrats 6+
Season premiere 11 August 1991
Production year 1991
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
В 1-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» в центре событий оказываются несколько годовалых малышей, одного из которых зовут Томми. Его родители, Стю и Диди, хотят сделать первый день рождения своего крохи незабываемым. Они вкладываются в это, но допускают ряд ошибок. В это время Томми увлечен идеей попробовать собачий корм, чтобы стать таким же, как Спайк. В конечном счете он заразил этой идеей своих друзей. Кроме того, малышу досталась лучшая игрушка на свете – мяч. Анжелика, которая всегда полна решимости испортить малышам веселье, забирает мяч и бросает его во двор к соседям. Дети готовы к риску, чтобы добыть мяч назад.

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Tommy's First Birthday
Season 1 Episode 1
11 August 1991
Barbecue Story / Waiter, There's a Baby in My Soup
Season 1 Episode 2
18 August 1991
At the Movies / Slumber Party
Season 1 Episode 3
25 August 1991
Baby Commercial / Little Dude
Season 1 Episode 4
8 September 1991
Little Miss Lovely / Tommy at Bat
Season 1 Episode 5
15 September 1991
Ruthless Tommy / Moose Country
Season 1 Episode 6
6 October 1991
Grandpa's Teeth / Momma Trauma
Season 1 Episode 7
17 November 1991
Real or Robots / Special Delivery
Season 1 Episode 8
1 December 1991
Candy Bar Creep Show / Monsters in the Garage
Season 1 Episode 9
5 January 1992
Weaning Tommy / Incident in Aisle Seven
Season 1 Episode 10
16 February 1992
Touchdown Tommy / The Trial
Season 1 Episode 11
29 March 1992
Fluffy vs. Spike / Reptar's Revenge
Season 1 Episode 12
12 April 1992
Graham Canyon / Stu-Makers' Elves
Season 1 Episode 13
24 May 1992
