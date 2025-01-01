Во 2-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» приключения малыша Томми и его друзей продолжаются. Убежав от своих папаш, Томми и Чаки предаются своим забавам в магазине игрушек, где они мечтают остаться навсегда. При этом ребят пугает электронная обезьяна по кличке Торг, которая одержима голодом. Чаки предстоит принять непростое решение: провести остаток жизни в подгузниках или освоить горшок. Во сне друзья заставляют его пойти в туалет. Пока Диди занята какими-то важными поручениями, она оставляет Томми в детском саду строгого режима. Отчаянно стремясь к свободе, мальчик думает о том, что нужно устроить побег.