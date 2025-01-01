Menu
Rugrats 1991 - 2004 season 2

Rugrats

Rugrats 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Rugrats" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» приключения малыша Томми и его друзей продолжаются. Убежав от своих папаш, Томми и Чаки предаются своим забавам в магазине игрушек, где они мечтают остаться навсегда. При этом ребят пугает электронная обезьяна по кличке Торг, которая одержима голодом. Чаки предстоит принять непростое решение: провести остаток жизни в подгузниках или освоить горшок. Во сне друзья заставляют его пойти в туалет. Пока Диди занята какими-то важными поручениями, она оставляет Томми в детском саду строгого режима. Отчаянно стремясь к свободе, мальчик думает о том, что нужно устроить побег.

7.4 IMDb
"Rugrats" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Toy Palace / Sand Ho
Season 2 Episode 1
6 September 1992
Chuckie vs. the Potty / Together at Last
Season 2 Episode 2
13 September 1992
The Big House / The Shot
Season 2 Episode 3
20 September 1992
Showdown at Teeter-Totter Gulch / Mirrorland
Season 2 Episode 4
27 September 1992
Angelica's in Love / Ice Cream Mountain
Season 2 Episode 5
4 October 1992
Regarding Stuie / Garage Sale
Season 2 Episode 6
11 October 1992
Let There Be Light / The Bank Trick
Season 2 Episode 7
18 October 1992
Family Reunion / Grandpa's Date
Season 2 Episode 8
25 October 1992
No Bones About It / Beach Blanket Babies
Season 2 Episode 9
1 November 1992
Reptar on Ice / Family Feud
Season 2 Episode 10
8 November 1992
Superhero Chuckie / The Dog Broomer
Season 2 Episode 11
15 November 1992
Aunt Miriam / The Inside Story
Season 2 Episode 12
22 November 1992
A Visit from Lipschitz / What the Big People Do
Season 2 Episode 13
29 November 1992
The Santa Experience
Season 2 Episode 14
6 December 1992
Visitors from Outer Space / The Case of the Missing Rugrat
Season 2 Episode 15
13 December 1992
Chuckie Loses His Glasses / Chuckie Gets Skunked
Season 2 Episode 16
20 December 1992
Rebel Without a Teddy Bear / Angelica the Magnificent
Season 2 Episode 17
3 January 1993
Meet the Carmichaels / The Box
Season 2 Episode 18
10 January 1993
Down the Drain / Let Them Eat Cake
Season 2 Episode 19
7 February 1993
The Seven Voyages of Cynthia / My Friend Barney
Season 2 Episode 20
14 March 1993
Feeding Hubert / Spike the Wonder Dog
Season 2 Episode 21
21 March 1993
The Slide / The Big Flush
Season 2 Episode 22
28 March 1993
King Ten Pin / Runaway Angelica
Season 2 Episode 23
4 April 1993
Game Show Didi / Toys in the Attic
Season 2 Episode 24
11 April 1993
Driving Miss Angelica / Susie vs. Angelica
Season 2 Episode 25
2 May 1993
Tooth or Dare / Party Animals
Season 2 Episode 26
9 May 1993
TV series release schedule
