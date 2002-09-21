Menu
Rugrats 1991 - 2004, season 9

Rugrats season 9 poster
Season premiere 21 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 52 minutes
"Rugrats" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои отправляются в деревню, где Анжелика выгоняет Санту, а взрослые застревают в хижине Стю. Кира и Час вместе отмечают свое первое Рождество. Также дети вместе со своими родителями отправляются на семейный отдых на курорт, который оформлен в пиратском стиле. Малыши увлеченно ищут сокровища, а Анжелика начинает пользоваться кредитной картой. Британские кузены Бетти разительно отличаются от Фила и Лил. Кроме того, дети отправляются в цирк, увлекаются игровыми автоматами, боятся вторжения пришельцев и наблюдают, как Анжелика и Тэффи меняются местами. У Кими появляется актерский опыт.

"Rugrats" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Happy Taffy/Imagine That
Season 9 Episode 1
21 September 2002
Bug Off / The Crawl Space
Season 9 Episode 2
21 September 2002
Starstruck / Who's Taffy?
Season 9 Episode 3
28 September 2002
Diapies and Dragons / Baby Power
Season 9 Episode 4
5 October 2002
They Came from the Backyard / Lil's Phil of Trash
Season 9 Episode 5
5 October 2002
Fountain of Youth / Kimi Takes the Cake
Season 9 Episode 6
5 October 2002
Bestest of Show / Hold the Pickles
Season 9 Episode 7
16 November 2002
Mutts in a Name / Hurricane Alice
Season 9 Episode 8
22 November 2002
The Perfect Twins
Season 9 Episode 9
30 November 2002
Babies in Toyland
Season 9 Episode 10
9 December 2002
A Step at a Time / Angelica's Assistant
Season 9 Episode 11
10 January 2003
Back to School / Sweet Dreams
Season 9 Episode 12
13 January 2003
Clown Around / The Baby Rewards
Season 9 Episode 13
28 January 2003
Baby Sale / Steve
Season 9 Episode 14
26 February 2003
Club Fred
Season 9 Episode 15
9 September 2003
The Bravliest Baby / Gimme an "A"
Season 9 Episode 16
8 June 2004
