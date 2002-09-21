В 9-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои отправляются в деревню, где Анжелика выгоняет Санту, а взрослые застревают в хижине Стю. Кира и Час вместе отмечают свое первое Рождество. Также дети вместе со своими родителями отправляются на семейный отдых на курорт, который оформлен в пиратском стиле. Малыши увлеченно ищут сокровища, а Анжелика начинает пользоваться кредитной картой. Британские кузены Бетти разительно отличаются от Фила и Лил. Кроме того, дети отправляются в цирк, увлекаются игровыми автоматами, боятся вторжения пришельцев и наблюдают, как Анжелика и Тэффи меняются местами. У Кими появляется актерский опыт.