В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» руководство Звездного флота отправляет экипаж под предводительством капитана Бенджамина Сиско в Клингонскую империю. Появляются серьезные опасения, что канцлер Гаурон, глава клингонов, заключил договор с Доминионом. Это может негативно повлиять на ситуацию, сложившуюся в Альфа-квадранте. При исследовании одного из миров Гамма-квадранта команда находит заброшенное военное судно Джем’Хадара. Сиско собирается отправить корабль на станцию. Внезапно появляется Джем’Хадар, который полон решимости вернуть звездолет. Возникает конфликт интересов.