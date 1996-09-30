Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 5

Star Trek: Deep Space Nine season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: Deep Space Nine Seasons Season 5

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» руководство Звездного флота отправляет экипаж под предводительством капитана Бенджамина Сиско в Клингонскую империю. Появляются серьезные опасения, что канцлер Гаурон, глава клингонов, заключил договор с Доминионом. Это может негативно повлиять на ситуацию, сложившуюся в Альфа-квадранте. При исследовании одного из миров Гамма-квадранта команда находит заброшенное военное судно Джем’Хадара. Сиско собирается отправить корабль на станцию. Внезапно появляется Джем’Хадар, который полон решимости вернуть звездолет. Возникает конфликт интересов.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Star Trek: Deep Space Nine" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Apocalypse Rising
Season 5 Episode 1
30 September 1996
The Ship
Season 5 Episode 2
7 October 1996
Looking for par'Mach in All the Wrong Places
Season 5 Episode 3
14 October 1996
...Nor the Battle to the Strong
Season 5 Episode 4
21 October 1996
The Assignment
Season 5 Episode 5
28 October 1996
Trials and Tribble-ations
Season 5 Episode 6
4 November 1996
Let He Who is Without Sin...
Season 5 Episode 7
11 November 1996
Things Past
Season 5 Episode 8
18 November 1996
The Ascent
Season 5 Episode 9
25 November 1996
Rapture
Season 5 Episode 10
30 December 1996
The Darkness and the Light
Season 5 Episode 11
6 January 1997
The Begotten
Season 5 Episode 12
27 January 1997
For the Uniform
Season 5 Episode 13
3 February 1997
In Purgatory's Shadow
Season 5 Episode 14
10 February 1997
By Inferno's Light
Season 5 Episode 15
17 February 1997
Doctor Bashir, I Presume
Season 5 Episode 16
24 February 1997
A Simple Investigation
Season 5 Episode 17
31 March 1997
Business as Usual
Season 5 Episode 18
7 April 1997
Ties of Blood and Water
Season 5 Episode 19
14 April 1997
Ferengi Love Songs
Season 5 Episode 20
21 April 1997
Soldiers of the Empire
Season 5 Episode 21
28 April 1997
Children of Time
Season 5 Episode 22
5 May 1997
Blaze of Glory
Season 5 Episode 23
12 May 1997
Empok Nor
Season 5 Episode 24
19 May 1997
In the Cards
Season 5 Episode 25
9 June 1997
Call to Arms
Season 5 Episode 26
16 June 1997
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more