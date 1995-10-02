В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» клингоны, воспользовавшись угрозой войны, приступают к экспансии в Альфа-квадранте. Сиско хочет, чтобы руководство Звездного флота отправило на станцию Ворфа. Он необходим для ведения дипломатических переговоров. Ворф вынужден выбирать между Звездным флотом и представителями своей родной расы. Последним приходится оставить Кардассию. Но они сохраняют за собой несколько колоний неподалеку. Атмосфера в Альфа-квадранте становится крайне напряженной. Из-за неисправности на «Дефайенте» Сиско неожиданно попадает в другое измерение.