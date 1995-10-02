Menu
Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 4

Star Trek: Deep Space Nine season 4 poster
Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 2 October 1995
Production year 1995
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» клингоны, воспользовавшись угрозой войны, приступают к экспансии в Альфа-квадранте. Сиско хочет, чтобы руководство Звездного флота отправило на станцию Ворфа. Он необходим для ведения дипломатических переговоров. Ворф вынужден выбирать между Звездным флотом и представителями своей родной расы. Последним приходится оставить Кардассию. Но они сохраняют за собой несколько колоний неподалеку. Атмосфера в Альфа-квадранте становится крайне напряженной. Из-за неисправности на «Дефайенте» Сиско неожиданно попадает в другое измерение.

8.1 IMDb
"Star Trek: Deep Space Nine" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Way of the Warrior, Part I
Season 4 Episode 1
2 October 1995
The Way of the Warrior, Part II
Season 4 Episode 2
2 October 1995
The Visitor
Season 4 Episode 3
9 October 1995
Hippocratic Oath
Season 4 Episode 4
16 October 1995
Indiscretion
Season 4 Episode 5
23 October 1995
Rejoined
Season 4 Episode 6
30 October 1995
Starship Down
Season 4 Episode 7
6 November 1995
Little Green Men
Season 4 Episode 8
13 November 1995
The Sword of Kahless
Season 4 Episode 9
20 November 1995
Our Man Bashir
Season 4 Episode 10
27 November 1995
Homefront
Season 4 Episode 11
1 January 1996
Paradise Lost
Season 4 Episode 12
8 January 1996
Crossfire
Season 4 Episode 13
29 January 1996
Return to Grace
Season 4 Episode 14
5 February 1996
Sons of Mogh
Season 4 Episode 15
12 February 1996
Bar Association
Season 4 Episode 16
19 February 1996
Accession
Season 4 Episode 17
26 February 1996
Rules of Engagement
Season 4 Episode 18
8 April 1996
Hard Time
Season 4 Episode 19
15 April 1996
Shattered Mirror
Season 4 Episode 20
22 April 1996
The Muse
Season 4 Episode 21
29 April 1996
For the Cause
Season 4 Episode 22
6 May 1996
To the Death
Season 4 Episode 23
13 May 1996
The Quickening
Season 4 Episode 24
20 May 1996
Body Parts
Season 4 Episode 25
10 June 1996
Broken Link
Season 4 Episode 26
17 June 1996
