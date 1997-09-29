В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» боевые действия длятся уже долгое время. Представители Федерации воюют с Доминионом, и последний одерживает верх. Станцию захватывают. Сиско на корабле Джем’Хадара попадает на территорию Доминиона. Задача героя – помешать Основателям установить полноправный контроль. Но в результате аварии на судне Сиско и его союзники попадают на пустынную планету. Там же оказываются и приспешники Джем’Хадара. Ворта получает тяжелое ранение и нуждается в помощи. Он готов пойти на уступки и согласен вести переговоры с уполномоченными представителями Федерации.