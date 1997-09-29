Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 6

Star Trek: Deep Space Nine season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: Deep Space Nine Seasons Season 6

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 29 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» боевые действия длятся уже долгое время. Представители Федерации воюют с Доминионом, и последний одерживает верх. Станцию захватывают. Сиско на корабле Джем’Хадара попадает на территорию Доминиона. Задача героя – помешать Основателям установить полноправный контроль. Но в результате аварии на судне Сиско и его союзники попадают на пустынную планету. Там же оказываются и приспешники Джем’Хадара. Ворта получает тяжелое ранение и нуждается в помощи. Он готов пойти на уступки и согласен вести переговоры с уполномоченными представителями Федерации.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Star Trek: Deep Space Nine" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
A Time to Stand
Season 6 Episode 1
29 September 1997
Rocks and Shoals
Season 6 Episode 2
6 October 1997
Sons and Daughters
Season 6 Episode 3
13 October 1997
Behind the Lines
Season 6 Episode 4
20 October 1997
Favor the Bold
Season 6 Episode 5
27 October 1997
Sacrifice of Angels
Season 6 Episode 6
3 November 1997
You Are Cordially Invited
Season 6 Episode 7
10 November 1997
Resurrection
Season 6 Episode 8
17 November 1997
Statistical Probabilities
Season 6 Episode 9
24 November 1997
The Magnificent Ferengi
Season 6 Episode 10
1 January 1998
Waltz
Season 6 Episode 11
8 January 1998
Who Mourns for Morn?
Season 6 Episode 12
4 February 1998
Far Beyond the Stars
Season 6 Episode 13
11 February 1998
One Little Ship
Season 6 Episode 14
18 February 1998
Honor Among Thieves
Season 6 Episode 15
25 February 1998
Change of Heart
Season 6 Episode 16
4 March 1998
Wrongs Darker Than Death or Night
Season 6 Episode 17
1 April 1998
Inquisition
Season 6 Episode 18
8 April 1998
In the Pale Moonlight
Season 6 Episode 19
15 April 1998
His Way
Season 6 Episode 20
22 April 1998
The Reckoning
Season 6 Episode 21
29 April 1998
Valiant
Season 6 Episode 22
6 May 1998
Profit and Lace
Season 6 Episode 23
13 May 1998
Time's Orphan
Season 6 Episode 24
20 May 1998
The Sound of Her Voice
Season 6 Episode 25
10 June 1998
Tears of the Prophets
Season 6 Episode 26
17 June 1998
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more