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Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Series
Nominee
Outstanding Costume Design for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Art Direction for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Cinematography for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Music Composition for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Costume Design for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
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