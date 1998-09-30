Menu
Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999, season 7

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 30 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» минует 3 месяца после того, как Гал Дукат уничтожил Джадзию Дакс. Ромулане хотят превратить станцию в свой военный объект. В это время Сиско восстанавливается на планете Земля. Он встречается с Эзри Дакс – носительницей трилла Дакс, уцелевшей после гибели Джадзии. Ворф со своими помощниками уничтожает верфь Доминиона. Эзри Дакс становится членом команды. Спустя некоторое время коллектив относится к ней как к вернувшейся Джадзии. Один лишь Ворф, который видит возле себя новую версию избранницы, переполнен мучительными переживаниями.

"Star Trek: Deep Space Nine" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Image in the Sand
Season 7 Episode 1
30 September 1998
Shadows and Symbols
Season 7 Episode 2
7 October 1998
Afterimage
Season 7 Episode 3
14 October 1998
Take Me Out to the Holosuite
Season 7 Episode 4
21 October 1998
Chrysalis
Season 7 Episode 5
28 October 1998
Treachery, Faith and the Great River
Season 7 Episode 6
4 November 1998
Once More Unto the Breach
Season 7 Episode 7
11 November 1998
The Siege of AR-558
Season 7 Episode 8
18 November 1998
Covenant
Season 7 Episode 9
25 November 1998
It's Only a Paper Moon
Season 7 Episode 10
30 December 1998
Prodigal Daughter
Season 7 Episode 11
6 January 1999
The Emperor's New Cloak
Season 7 Episode 12
3 February 1999
Field of Fire
Season 7 Episode 13
10 February 1999
Chimera
Season 7 Episode 14
17 February 1999
Badda-Bing, Badda-Bang
Season 7 Episode 15
24 February 1999
Inter Arma Enim Silent Leges
Season 7 Episode 16
3 March 1999
Penumbra
Season 7 Episode 17
7 April 1999
'Til Death Do Us Part
Season 7 Episode 18
14 April 1999
Strange Bedfellows
Season 7 Episode 19
21 April 1999
The Changing Face of Evil
Season 7 Episode 20
28 April 1999
When It Rains...
Season 7 Episode 21
5 May 1999
Tacking Into the Wind
Season 7 Episode 22
12 May 1999
Extreme Measures
Season 7 Episode 23
19 May 1999
The Dogs of War
Season 7 Episode 24
26 May 1999
What You Leave Behind, Part I
Season 7 Episode 25
2 June 1999
What You Leave Behind, Part II
Season 7 Episode 26
2 June 1999
TV series release schedule
