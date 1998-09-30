В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» минует 3 месяца после того, как Гал Дукат уничтожил Джадзию Дакс. Ромулане хотят превратить станцию в свой военный объект. В это время Сиско восстанавливается на планете Земля. Он встречается с Эзри Дакс – носительницей трилла Дакс, уцелевшей после гибели Джадзии. Ворф со своими помощниками уничтожает верфь Доминиона. Эзри Дакс становится членом команды. Спустя некоторое время коллектив относится к ней как к вернувшейся Джадзии. Один лишь Ворф, который видит возле себя новую версию избранницы, переполнен мучительными переживаниями.