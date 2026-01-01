Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Кира и О’Брайен отправляются на планету-колонию Кардассианской империи. Им необходимо освободить из плена знаменитого Ли Наласа, бывшего предводителя сопротивленцев. Экстремисты оказывают сопротивление новым властям планеты Бэйджор. Кварку становится известно, что захватчиками, которые представляют «Союз Глобального Объединения», руководят кардассианцы. Мятежники атакуют станцию, откуда срочно эвакуируют всех мирных граждан. Сиско и другие военные сопротивляются изо всех сил. Кира и Джадзия отправляются к временному руководству планеты.