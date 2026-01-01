Menu
Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 2

Star Trek: Deep Space Nine season 2 poster
Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Кира и О’Брайен отправляются на планету-колонию Кардассианской империи. Им необходимо освободить из плена знаменитого Ли Наласа, бывшего предводителя сопротивленцев. Экстремисты оказывают сопротивление новым властям планеты Бэйджор. Кварку становится известно, что захватчиками, которые представляют «Союз Глобального Объединения», руководят кардассианцы. Мятежники атакуют станцию, откуда срочно эвакуируют всех мирных граждан. Сиско и другие военные сопротивляются изо всех сил. Кира и Джадзия отправляются к временному руководству планеты.

"Star Trek: Deep Space Nine" season 2 list of episodes.

The Homecoming
Season 2 Episode 1
26 September 1993
The Circle
Season 2 Episode 2
3 October 1993
The Siege
Season 2 Episode 3
10 October 1993
Invasive Procedures
Season 2 Episode 4
17 October 1993
Cardassians
Season 2 Episode 5
24 October 1993
Melora
Season 2 Episode 6
31 October 1993
Rules of Acquisition
Season 2 Episode 7
7 November 1993
Necessary Evil
Season 2 Episode 8
14 November 1993
Second Sight
Season 2 Episode 9
21 November 1993
Sanctuary
Season 2 Episode 10
28 November 1993
Rivals
Season 2 Episode 11
2 January 1994
The Alternate
Season 2 Episode 12
9 January 1994
Armageddon Game
Season 2 Episode 13
30 January 1994
Whispers
Season 2 Episode 14
6 February 1994
Paradise
Season 2 Episode 15
13 February 1994
Shadowplay
Season 2 Episode 16
20 February 1994
Playing God
Season 2 Episode 17
27 February 1994
Profit and Loss
Season 2 Episode 18
20 March 1994
Blood Oath
Season 2 Episode 19
27 March 1994
The Maquis, Part I
Season 2 Episode 20
24 April 1994
The Maquis, Part II
Season 2 Episode 21
1 May 1994
The Wire
Season 2 Episode 22
8 May 1994
Crossover
Season 2 Episode 23
15 May 1994
The Collaborator
Season 2 Episode 24
22 May 1994
Tribunal
Season 2 Episode 25
5 June 1994
The Jem'Hadar
Season 2 Episode 26
12 June 1994
