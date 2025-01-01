Menu
Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 1

Star Trek: Deep Space Nine season 1 poster
Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 1993
Production year 1993
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Star Trek: Deep Space Nine" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» космическая станция, расположенная на территории планеты Бэйджор, долгое время была заброшена. Все изменяется после того, как возле нее находят пространственную аномалию – связующий коридор с Гамма-квадрантом галактики. Так «Дальний космос 9» становится торговым центром в открытом космосе. Внезапно через этот тоннель приходит армия нового захватчика – Доминиона. Станция под управлением Бенджамина Сиско попадает на поле боя и невольно вовлекается в беспощадное сражение. Ей предстоит помочь войскам Федерации одержать победу.

 

8.1 IMDb
"Star Trek: Deep Space Nine" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Emissary, Part I
Season 1 Episode 1
3 January 1993
Emissary, Part II
Season 1 Episode 2
3 January 1993
Past Prologue
Season 1 Episode 3
10 January 1993
A Man Alone
Season 1 Episode 4
17 January 1993
Babel
Season 1 Episode 5
24 January 1993
Captive Pursuit
Season 1 Episode 6
31 January 1993
Q-Less
Season 1 Episode 7
7 February 1993
Dax
Season 1 Episode 8
14 February 1993
The Passenger
Season 1 Episode 9
21 February 1993
Move Along Home
Season 1 Episode 10
14 March 1993
The Nagus
Season 1 Episode 11
21 March 1993
Vortex
Season 1 Episode 12
18 April 1993
Battle Lines
Season 1 Episode 13
25 April 1993
The Storyteller
Season 1 Episode 14
2 May 1993
Progress
Season 1 Episode 15
9 May 1993
If Wishes Were Horses
Season 1 Episode 16
16 May 1993
The Forsaken
Season 1 Episode 17
23 May 1993
Dramatis Personae
Season 1 Episode 18
30 May 1993
Duet
Season 1 Episode 19
13 June 1993
In the Hands of the Prophets
Season 1 Episode 20
20 June 1993
