В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» космическая станция, расположенная на территории планеты Бэйджор, долгое время была заброшена. Все изменяется после того, как возле нее находят пространственную аномалию – связующий коридор с Гамма-квадрантом галактики. Так «Дальний космос 9» становится торговым центром в открытом космосе. Внезапно через этот тоннель приходит армия нового захватчика – Доминиона. Станция под управлением Бенджамина Сиско попадает на поле боя и невольно вовлекается в беспощадное сражение. Ей предстоит помочь войскам Федерации одержать победу.