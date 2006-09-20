Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

CSI: NY 2004 - 2013 season 3

CSI: NY season 3 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: NY Seasons Season 3

CSI: NY 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: NY" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» мертвый мужчина с обручальным кольцом на пальце обнаруживается на Бруклинском мосту. Криминалисты ищут его невесту и выясняют, что ею могли оказаться сразу несколько женщин. Широко известная в светских кругах девушка погибает в своем пентхаусе. Ее тело покрыто синяками, а в организме найдены следы наркотических веществ, вызывающих галлюцинации. Эксперты также обнаруживают на трупе генетический материал, оставленный мужчиной. В городе происходит костюмированное ограбление ювелирного магазина. Три женщины, совершившие преступление, одеты в наряды Одри Хепберн.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"CSI: NY" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
People with Money
Season 3 Episode 1
20 September 2006
Not What It Looks Like
Season 3 Episode 2
27 September 2006
Love Run Cold
Season 3 Episode 3
4 October 2006
Hung Out to Dry
Season 3 Episode 4
11 October 2006
Oedipus Hex
Season 3 Episode 5
18 October 2006
Open and Shut
Season 3 Episode 6
25 October 2006
Murder Sings the Blues
Season 3 Episode 7
1 November 2006
Consequences
Season 3 Episode 8
8 November 2006
And Here's to You, Mrs. Azrael
Season 3 Episode 9
15 November 2006
Sweet 16
Season 3 Episode 10
22 November 2006
Raising Shane
Season 3 Episode 11
29 November 2006
Silent Night
Season 3 Episode 12
13 December 2006
Obsession
Season 3 Episode 13
17 January 2007
The Lying Game
Season 3 Episode 14
24 January 2007
Some Buried Bones
Season 3 Episode 15
7 February 2007
Heart of Glass
Season 3 Episode 16
14 February 2007
The Ride-In
Season 3 Episode 17
21 February 2007
Sleight Out of Hand
Season 3 Episode 18
28 February 2007
A Daze of Wine and Roaches
Season 3 Episode 19
21 March 2007
What Schemes May Come
Season 3 Episode 20
11 April 2007
Past Imperfect
Season 3 Episode 21
25 April 2007
Cold Reveal
Season 3 Episode 22
2 May 2007
...Comes Around
Season 3 Episode 23
9 May 2007
Snow Day
Season 3 Episode 24
16 May 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more