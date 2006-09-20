В 3-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» мертвый мужчина с обручальным кольцом на пальце обнаруживается на Бруклинском мосту. Криминалисты ищут его невесту и выясняют, что ею могли оказаться сразу несколько женщин. Широко известная в светских кругах девушка погибает в своем пентхаусе. Ее тело покрыто синяками, а в организме найдены следы наркотических веществ, вызывающих галлюцинации. Эксперты также обнаруживают на трупе генетический материал, оставленный мужчиной. В городе происходит костюмированное ограбление ювелирного магазина. Три женщины, совершившие преступление, одеты в наряды Одри Хепберн.