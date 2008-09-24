В 5-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Маку едва удается выжить после похищения. Но сразу же после возвращения он берется за работу, пытаясь установить местонахождение и распознать личность банковского грабителя. В ходе расследования команда CSI выясняет, что с этим делом может быть связана сестра Флэка. Затем сотрудники криминалистического отдела узнают, что два случая гибели от радиационного отравления имеют отношение к смерти библиотекаря и коллекции редких изданий, которая хранится в общественной городской библиотеке. Беглый преступник, который называл себя федеральным маршалом авиации, найден мертвым.