CSI: NY 2004 - 2013 season 5

Season premiere 24 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 17 hours 55 minutes
"CSI: NY" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Маку едва удается выжить после похищения. Но сразу же после возвращения он берется  за работу, пытаясь установить местонахождение и распознать личность банковского грабителя. В ходе расследования команда CSI выясняет, что с этим делом может быть связана сестра Флэка. Затем сотрудники криминалистического отдела узнают, что два случая гибели от радиационного отравления имеют отношение к смерти библиотекаря и коллекции редких изданий, которая хранится в общественной городской библиотеке. Беглый преступник, который называл себя федеральным маршалом авиации, найден мертвым.

"CSI: NY" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Veritas
Season 5 Episode 1
24 September 2008
Page Turner
Season 5 Episode 2
1 October 2008
Turbulence
Season 5 Episode 3
8 October 2008
Sex, Lies and Silicone
Season 5 Episode 4
22 October 2008
The Cost of Living
Season 5 Episode 5
29 October 2008
Enough
Season 5 Episode 6
5 November 2008
Dead Inside
Season 5 Episode 7
12 November 2008
My Name is Mac Taylor
Season 5 Episode 8
19 November 2008
The Box
Season 5 Episode 9
26 November 2008
The Triangle
Season 5 Episode 10
10 December 2008
Forbidden Fruit
Season 5 Episode 11
17 December 2008
Help
Season 5 Episode 12
14 January 2009
Rush to Judgment
Season 5 Episode 13
21 January 2009
She's Not There
Season 5 Episode 14
11 February 2009
The Party's Over
Season 5 Episode 15
18 February 2009
No Good Deed
Season 5 Episode 16
25 February 2009
Green Piece
Season 5 Episode 17
11 March 2009
Point of No Return
Season 5 Episode 18
18 March 2009
Communication Breakdown
Season 5 Episode 19
25 March 2009
Prey
Season 5 Episode 20
8 April 2009
The Past, Present and Murder
Season 5 Episode 21
15 April 2009
Yahrzeit
Season 5 Episode 22
29 April 2009
Greater Good
Season 5 Episode 23
6 May 2009
Grounds for Deception
Season 5 Episode 24
13 May 2009
Pay Up (1)
Season 5 Episode 25
14 May 2009
