CSI: NY 2004 - 2013, season 9

Season premiere 28 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 17
Runtime 12 hours 11 minutes
"CSI: NY" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак нуждается в помощи поджигателя, который был осужден, но некоторое время назад вышел на свободу. Теперь он может оказать содействие в расследовании гибели одного из городских пожарных. Леонард Брукс вновь наносит удар, но члены команды CSI понимают, что на этот раз им движут личные мотивы. На Бруклинском мосту совершено убийство. Мак и Джо ищут девочку-подростка, не будучи уверенными, что ей удалось выжить. Помимо этого, группе криминалистов предстоит вычислить человека, который открыл огонь во время политической демонстрации.

"CSI: NY" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Reignited
Season 9 Episode 1
28 September 2012
Where There's Smoke...
Season 9 Episode 2
5 October 2012
2,918 Miles
Season 9 Episode 3
12 October 2012
Unspoken
Season 9 Episode 4
19 October 2012
Misconceptions
Season 9 Episode 5
26 October 2012
The Lady in the Lake
Season 9 Episode 6
2 November 2012
Clue: SI
Season 9 Episode 7
9 November 2012
Late Admissions
Season 9 Episode 8
16 November 2012
Blood Out
Season 9 Episode 9
30 November 2012
The Real McCoy
Season 9 Episode 10
7 December 2012
Command+P
Season 9 Episode 11
4 January 2013
Civilized Lies
Season 9 Episode 12
11 January 2013
Nine Thirteen
Season 9 Episode 13
18 January 2013
White Gold
Season 9 Episode 14
1 February 2013
Seth and Apep
Season 9 Episode 15
8 February 2013
Blood Actually
Season 9 Episode 16
15 February 2013
Today is Life
Season 9 Episode 17
22 February 2013
