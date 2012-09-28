В 9-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак нуждается в помощи поджигателя, который был осужден, но некоторое время назад вышел на свободу. Теперь он может оказать содействие в расследовании гибели одного из городских пожарных. Леонард Брукс вновь наносит удар, но члены команды CSI понимают, что на этот раз им движут личные мотивы. На Бруклинском мосту совершено убийство. Мак и Джо ищут девочку-подростка, не будучи уверенными, что ей удалось выжить. Помимо этого, группе криминалистов предстоит вычислить человека, который открыл огонь во время политической демонстрации.