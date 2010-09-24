Menu
CSI: NY 2004 - 2013 season 7

CSI: NY season 7 poster
CSI: NY 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 24 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"CSI: NY" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» новый член команды CSI находит тело в криминалистической лаборатории. Тем временем Линдси пытается справиться с личными проблемами, а Адам становится свидетелем убийства во время случайного видеочата. Криминалисты выясняют, что жертвой стал молодой человек, который жил на Манхэттене и занимался музыкой. Мать заявляет, что на них с супругом напал собственный сын. В результате этого инцидента она серьезно пострадала, а ее супруг скончался. Но спустя некоторое время она отказывается от своих слов, а в совершении этого преступления признается посторонний человек.

7 IMDb
"CSI: NY" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
The 34th Floor
Season 7 Episode 1
24 September 2010
Unfriendly Chat
Season 7 Episode 2
1 October 2010
Damned If You Do
Season 7 Episode 3
8 October 2010
Sangre Por Sangre
Season 7 Episode 4
15 October 2010
Out of the Sky
Season 7 Episode 5
22 October 2010
Do Not Pass Go
Season 7 Episode 6
29 October 2010
Hide Sight
Season 7 Episode 7
5 November 2010
Scared Stiff
Season 7 Episode 8
12 November 2010
Justified
Season 7 Episode 9
19 November 2010
Shop Till You Drop
Season 7 Episode 10
3 December 2010
To What End?
Season 7 Episode 11
7 January 2011
Holding Cell
Season 7 Episode 12
14 January 2011
Party Down
Season 7 Episode 13
4 February 2011
Smooth Criminal
Season 7 Episode 14
11 February 2011
Vigilante
Season 7 Episode 15
18 February 2011
The Untouchable
Season 7 Episode 16
25 February 2011
Do or Die
Season 7 Episode 17
11 March 2011
Identity Crisis
Season 7 Episode 18
1 April 2011
Food for Thought
Season 7 Episode 19
8 April 2011
Nothing for Something
Season 7 Episode 20
29 April 2011
Life Sentence
Season 7 Episode 21
6 May 2011
Exit Strategy
Season 7 Episode 22
13 May 2011
