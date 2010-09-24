В 7-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» новый член команды CSI находит тело в криминалистической лаборатории. Тем временем Линдси пытается справиться с личными проблемами, а Адам становится свидетелем убийства во время случайного видеочата. Криминалисты выясняют, что жертвой стал молодой человек, который жил на Манхэттене и занимался музыкой. Мать заявляет, что на них с супругом напал собственный сын. В результате этого инцидента она серьезно пострадала, а ее супруг скончался. Но спустя некоторое время она отказывается от своих слов, а в совершении этого преступления признается посторонний человек.