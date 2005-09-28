Во 2-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Стелла и Дэнни занимаются расследованием смерти известного ювелира, а Эйден ищет сексуального насильника. Она готова на все, чтобы предотвратить его следующее преступление. Хоукс в первый раз работает на месте происшествия, оказывая содействие Маку в расследовании гибели альпиниста. Парень упал с Эмпайр-стейт-билдинг. Некоторое время спустя Мак и Хоукс вместе берут дело об убийстве пластического хирурга. Смерть произошла на Центральном вокзале при большом количестве свидетелей. Стелла и Дэнни попадают в мир тайных вечеринок, идя по следу убийцы незрячей женщины.