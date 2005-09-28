Menu
Season premiere 28 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: NY" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Стелла и Дэнни занимаются расследованием смерти известного ювелира, а Эйден ищет сексуального насильника. Она готова на все, чтобы предотвратить его следующее преступление. Хоукс в первый раз работает на месте происшествия, оказывая содействие Маку в расследовании гибели альпиниста. Парень упал с Эмпайр-стейт-билдинг. Некоторое время спустя Мак и Хоукс вместе берут дело об убийстве пластического хирурга. Смерть произошла на Центральном вокзале при большом количестве свидетелей. Стелла и Дэнни попадают в мир тайных вечеринок, идя по следу убийцы незрячей женщины.

 

Summer in the City
Season 2 Episode 1
28 September 2005
Grand Murder at Central Station
Season 2 Episode 2
5 October 2005
Zoo York
Season 2 Episode 3
12 October 2005
Corporate Warriors
Season 2 Episode 4
19 October 2005
Dancing with the Fishes
Season 2 Episode 5
26 October 2005
YoungBlood
Season 2 Episode 6
2 November 2005
Manhattan Manhunt
Season 2 Episode 7
9 November 2005
Bad Beat
Season 2 Episode 8
16 November 2005
City of the Dolls
Season 2 Episode 9
23 November 2005
Jamalot
Season 2 Episode 10
30 November 2005
Trapped
Season 2 Episode 11
14 December 2005
Wasted
Season 2 Episode 12
18 January 2006
Risk
Season 2 Episode 13
25 January 2006
Stuck on You
Season 2 Episode 14
1 February 2006
Fare Game
Season 2 Episode 15
1 March 2006
Cool Hunter
Season 2 Episode 16
8 March 2006
Necrophilia Americana
Season 2 Episode 17
22 March 2006
Live or Let Die
Season 2 Episode 18
29 March 2006
Super Men
Season 2 Episode 19
12 April 2006
Run Silent, Run Deep
Season 2 Episode 20
19 April 2006
All Access
Season 2 Episode 21
26 April 2006
Stealing Home
Season 2 Episode 22
3 May 2006
Heroes
Season 2 Episode 23
10 May 2006
Charge of This Post
Season 2 Episode 24
17 May 2006
