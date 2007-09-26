Menu
CSI: NY 2004 - 2013 season 4

CSI: NY season 4 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: NY Seasons Season 4

CSI: NY 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 26 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 3 minutes
"CSI: NY" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» убийство возле статуи Свободы становится сенсацией для всего города. Команда детективов вскоре выходит на след преступника, который, по всей видимости, охотится за свидетелями еще одного убийства прошлых лет, которое так и не было раскрыто. Сотрудники правоохранительных органов находят трупы двух инструкторов по подводному плаванию. Следственные мероприятия приводят детективов к разоблачению террористического заговора с целью взорвать бомбу в Нижнем Манхэттене. Помимо этого, криминалистам предстоит расследовать кражу со взломом и преступления в интернете.

7 IMDb
"CSI: NY" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Can You Hear Me Now?
Season 4 Episode 1
26 September 2007
The Deep
Season 4 Episode 2
3 October 2007
You Only Die Once
Season 4 Episode 3
10 October 2007
Time's Up
Season 4 Episode 4
17 October 2007
Down the Rabbit Hole
Season 4 Episode 5
24 October 2007
Boo
Season 4 Episode 6
31 October 2007
Commuted Sentences
Season 4 Episode 7
7 November 2007
Buzzkill
Season 4 Episode 8
14 November 2007
One Wedding and a Funeral
Season 4 Episode 9
21 November 2007
The Thing About Heroes...
Season 4 Episode 10
28 November 2007
Child's Play
Season 4 Episode 11
12 December 2007
Happily Never After
Season 4 Episode 12
9 January 2008
All in the Family
Season 4 Episode 13
23 January 2008
Playing with Matches
Season 4 Episode 14
6 February 2008
DOA for a Day
Season 4 Episode 15
2 April 2008
Right Next Door
Season 4 Episode 16
9 April 2008
Like Water for Murder
Season 4 Episode 17
16 April 2008
Admissions
Season 4 Episode 18
30 April 2008
Personal Foul
Season 4 Episode 19
7 May 2008
Taxi
Season 4 Episode 20
14 May 2008
Hostage
Season 4 Episode 21
21 May 2008
