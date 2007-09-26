В 4-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» убийство возле статуи Свободы становится сенсацией для всего города. Команда детективов вскоре выходит на след преступника, который, по всей видимости, охотится за свидетелями еще одного убийства прошлых лет, которое так и не было раскрыто. Сотрудники правоохранительных органов находят трупы двух инструкторов по подводному плаванию. Следственные мероприятия приводят детективов к разоблачению террористического заговора с целью взорвать бомбу в Нижнем Манхэттене. Помимо этого, криминалистам предстоит расследовать кражу со взломом и преступления в интернете.