The Loud House 2016, season 2

The Loud House season 2 poster
The Loud House 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 49
Runtime 12 hours 15 minutes
"The Loud House" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мой шумный дом» напряжение нарастает, когда Линкольн и Клайд проходят стажировку в Flip's и становятся конкурентами на место менеджера. Когда Линкольн видит, каким ручным стал Поп-Поп в старости, он берет его с собой на день, чтобы взбодрить. Лауды готовятся к Рождеству, когда с Линкольном случается немыслимое – его сани ездят по соседскому двору. Затем Линкольн и Клайд пытаются осуществить спасательную операцию на санях и в конечном итоге узнают секреты о мистере Блэке. Клайд думает, что Ховард и Гарольд хотят усыновить еще одного ребенка, поэтому Линкольн учит его, как быть хорошим братом.

The Loud House List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Intern for the Worse
Season 2 Episode 1
9 November 2016
The Old and the Restless
Season 2 Episode 2
10 November 2016
11 Louds a Leapin'
Season 2 Episode 3
25 November 2016
Suite and Sour
Season 2 Episode 4
9 January 2017
Baby Steps
Season 2 Episode 5
10 January 2017
Brawl in the Family
Season 2 Episode 6
11 January 2017
Back in Black
Season 2 Episode 7
12 January 2017
The Whole Picture
Season 2 Episode 8
21 February 2017
Lock 'N Loud
Season 2 Episode 9
22 February 2017
Vantastic Voyage
Season 2 Episode 10
23 February 2017
Making the Grade
Season 2 Episode 11
24 February 2017
No Such Luck
Season 2 Episode 12
13 March 2017
Frog Wild
Season 2 Episode 13
14 March 2017
Patching Things Up
Season 2 Episode 14
15 March 2017
Cheater by the Dozen
Season 2 Episode 15
16 March 2017
Kick the Bucket List
Season 2 Episode 16
10 April 2017
Party Down
Season 2 Episode 17
11 April 2017
Fed Up
Season 2 Episode 18
12 April 2017
Shell Shock
Season 2 Episode 19
13 April 2017
Pulp Friction
Season 2 Episode 20
14 April 2017
Pets Peeved
Season 2 Episode 21
15 May 2017
Out of the Picture
Season 2 Episode 22
16 May 2017
Room with a Feud
Season 2 Episode 23
17 May 2017
Spell it Out
Season 2 Episode 24
18 May 2017
The Loudest Mission: Relative Chaos
Season 2 Episode 25
29 May 2017
Back Out There
Season 2 Episode 26
12 June 2017
Fool's Paradise
Season 2 Episode 27
13 June 2017
Potty Mouth
Season 2 Episode 28
14 June 2017
L is for Love
Season 2 Episode 29
15 June 2017
ARGGH! You For Real?
Season 2 Episode 30
24 July 2017
Garage Banned
Season 2 Episode 31
24 July 2017
Job Insecurity
Season 2 Episode 32
25 July 2017
Change of Heart
Season 2 Episode 33
26 July 2017
Health Kicked
Season 2 Episode 34
27 July 2017
Lynner Takes All
Season 2 Episode 35
28 July 2017
Future Tense
Season 2 Episode 36
18 September 2017
Yes Man
Season 2 Episode 37
19 September 2017
Friend or Faux?
Season 2 Episode 38
20 September 2017
No Laughing Matter
Season 2 Episode 39
21 September 2017
Tricked!
Season 2 Episode 40
13 October 2017
No Spoilers
Season 2 Episode 41
16 October 2017
Read Aloud
Season 2 Episode 42
17 October 2017
Not a Loud
Season 2 Episode 43
18 October 2017
Legends
Season 2 Episode 44
11 November 2017
Mall of Duty
Season 2 Episode 45
11 November 2017
The Crying Dame
Season 2 Episode 46
24 November 2017
Anti Social
Season 2 Episode 47
24 November 2017
Snow Way Out
Season 2 Episode 48
1 December 2017
Snow Way Down
Season 2 Episode 49
1 December 2017
