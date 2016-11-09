Во 2-м сезоне сериала «Мой шумный дом» напряжение нарастает, когда Линкольн и Клайд проходят стажировку в Flip's и становятся конкурентами на место менеджера. Когда Линкольн видит, каким ручным стал Поп-Поп в старости, он берет его с собой на день, чтобы взбодрить. Лауды готовятся к Рождеству, когда с Линкольном случается немыслимое – его сани ездят по соседскому двору. Затем Линкольн и Клайд пытаются осуществить спасательную операцию на санях и в конечном итоге узнают секреты о мистере Блэке. Клайд думает, что Ховард и Гарольд хотят усыновить еще одного ребенка, поэтому Линкольн учит его, как быть хорошим братом.