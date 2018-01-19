Menu
The Loud House 2016, season 3

The Loud House season 3 poster
The Loud House 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 48
Runtime 12 hours 0 minute
"The Loud House" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мой шумный дом», выяснив, что Чанк был похож на нее в старшей школе, Луна беспокоится, что не сможет стать рокером. Когда еду, которую Линкольн держал в холодильнике, забирают, начинается территориальная битва. Лори соревнуется в конкурсе селфи с популярной девочкой. У Линкольна появляется план познакомить всех с новой девушкой, но ситуация выходит из-под контроля, когда его сестры выясняют, что Альберт, дед Линкольна, встретил новую любовь. Лори и Линкольн посещают город. Лори всеми силами стремится быть модной девушкой, а Линкольн понимает, что Ронни Энн изменилась.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Roadie To Nowhere
Season 3 Episode 1
19 January 2018
A Fridge Too Far
Season 3 Episode 2
19 January 2018
Selfie Improvement
Season 3 Episode 3
26 January 2018
No Place Like Homeschool
Season 3 Episode 4
26 January 2018
White Hare
Season 3 Episode 5
2 February 2018
Insta-Gran
Season 3 Episode 6
2 February 2018
City Slickers
Season 3 Episode 7
9 February 2018
Fool Me Twice
Season 3 Episode 8
9 February 2018
Net Gains
Season 3 Episode 9
9 March 2018
Pipe Dreams
Season 3 Episode 10
16 March 2018
Fandom Pains
Season 3 Episode 11
30 March 2018
Rita Her Rights
Season 3 Episode 12
6 April 2018
Teachers' Union
Season 3 Episode 13
13 April 2018
Head Poet's Anxiety
Season 3 Episode 14
4 June 2018
The Mad Scientist
Season 3 Episode 15
5 June 2018
Deal Me Out
Season 3 Episode 16
6 June 2018
Friendzy
Season 3 Episode 17
7 June 2018
Tripped!
Season 3 Episode 18
25 June 2018
Pasture Bedtime
Season 3 Episode 19
26 June 2018
Shop Girl
Season 3 Episode 20
26 June 2018
What Wood Lincoln Do?
Season 3 Episode 21
27 June 2018
Ruthless People
Season 3 Episode 22
28 June 2018
Scales of Justice
Season 3 Episode 23
20 July 2018
Crimes of Fashion
Season 3 Episode 24
20 July 2018
Breaking Dad
Season 3 Episode 25
30 July 2018
Absent Minded
Season 3 Episode 26
31 July 2018
Gown and Out
Season 3 Episode 27
1 August 2018
Be Stella My Heart
Season 3 Episode 28
2 August 2018
House Of Lies
Season 3 Episode 29
17 September 2018
Game Boys
Season 3 Episode 30
17 September 2018
Sitting Bull
Season 3 Episode 31
18 September 2018
The Spies Who Loved Me
Season 3 Episode 32
19 September 2018
Missed Connection
Season 3 Episode 33
20 September 2018
Everybody Loves Leni
Season 3 Episode 34
9 October 2018
Middle Men
Season 3 Episode 35
10 October 2018
Jeers for Fears
Season 3 Episode 36
11 October 2018
Tea Tale Heart
Season 3 Episode 37
12 October 2018
The Loudest Thanksgiving
Season 3 Episode 38
12 November 2018
Really Loud Music
Season 3 Episode 39
23 November 2018
Predict Ability
Season 3 Episode 40
4 February 2019
Driving Ambition
Season 3 Episode 41
5 February 2019
Home of the Fave
Season 3 Episode 42
6 February 2019
Hero Today, Gone Tomorrow
Season 3 Episode 43
7 February 2019
Cooked!
Season 3 Episode 44
18 February 2019
The Write Stuff
Season 3 Episode 45
4 March 2019
Racing Hearts
Season 3 Episode 46
5 March 2019
Stage Plight
Season 3 Episode 47
6 March 2019
Antiqued Off
Season 3 Episode 48
7 March 2019
