В 3-м сезоне сериала «Мой шумный дом», выяснив, что Чанк был похож на нее в старшей школе, Луна беспокоится, что не сможет стать рокером. Когда еду, которую Линкольн держал в холодильнике, забирают, начинается территориальная битва. Лори соревнуется в конкурсе селфи с популярной девочкой. У Линкольна появляется план познакомить всех с новой девушкой, но ситуация выходит из-под контроля, когда его сестры выясняют, что Альберт, дед Линкольна, встретил новую любовь. Лори и Линкольн посещают город. Лори всеми силами стремится быть модной девушкой, а Линкольн понимает, что Ронни Энн изменилась.