В 6-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Клайд получает возможность изучать кулинарию во Франции, а банда пытается удержать его поближе к дому. Лола и Лана берут на себя Шерил и Мерил на должность представителей-близнецов в салоне тети Пэм. Дети помогают Флипу привести себя в порядок, чтобы произвести впечатление на его возлюбленную из средней школы. Линкольн пытается получить лучшее место в классе и помочь Линн справиться с критикой ее игры во время футбольного матча. Папа переворачивает дом вверх дном, пытаясь найти сверчка, испортившего его спокойный день в одиночестве. Линкольн и банда используют Клайда без его ведома.