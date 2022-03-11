Menu
The Loud House 2016, season 6

The Loud House season 6 poster
The Loud House 6+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 11 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 49
Runtime 12 hours 15 minutes
"The Loud House" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Клайд получает возможность изучать кулинарию во Франции, а банда пытается удержать его поближе к дому. Лола и Лана берут на себя Шерил и Мерил на должность представителей-близнецов в салоне тети Пэм. Дети помогают Флипу привести себя в порядок, чтобы произвести впечатление на его возлюбленную из средней школы. Линкольн пытается получить лучшее место в классе и помочь Линн справиться с критикой ее игры во время футбольного матча. Папа переворачивает дом вверх дном, пытаясь найти сверчка, испортившего его спокойный день в одиночестве. Линкольн и банда используют Клайда без его ведома.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Don't Escor-go
Season 6 Episode 1
11 March 2022
Double Trouble
Season 6 Episode 2
11 March 2022
Flip This Flip
Season 6 Episode 3
18 March 2022
Haunted House Call
Season 6 Episode 4
18 March 2022
Musical Chairs
Season 6 Episode 5
25 March 2022
The Taunting Hour
Season 6 Episode 6
25 March 2022
A Bug's Strife
Season 6 Episode 7
1 April 2022
All the Rage
Season 6 Episode 8
1 April 2022
Scoop Snoop
Season 6 Episode 9
8 April 2022
Eye Can't
Season 6 Episode 10
8 April 2022
Dine and Bash
Season 6 Episode 11
15 April 2022
Sofa, So Good
Season 6 Episode 12
15 April 2022
Present Danger
Season 6 Episode 13
30 May 2022
Stressed for the Part
Season 6 Episode 14
30 May 2022
Time Trap!
Season 6 Episode 15
3 June 2022
Bummer Camp
Season 6 Episode 16
10 June 2022
Sleepstakes
Season 6 Episode 17
10 June 2022
The Last Laugh
Season 6 Episode 18
17 June 2022
Driver's Dread
Season 6 Episode 19
17 June 2022
Cat-astrophe
Season 6 Episode 20
24 June 2022
Prize Fighter
Season 6 Episode 21
24 June 2022
Save Royal Woods!
Season 6 Episode 22
1 July 2022
Puns and Buns
Season 6 Episode 23
8 July 2022
Food Courting
Season 6 Episode 24
8 July 2022
Lights, Camera, Nuclear Reaction
Season 6 Episode 25
15 July 2022
Save the Last Pants
Season 6 Episode 26
15 July 2022
Hiccups and Downs
Season 6 Episode 27
29 July 2022
The Loathe Boat
Season 6 Episode 28
5 August 2022
Crashed Course
Season 6 Episode 29
5 September 2022
A Stella Performance
Season 6 Episode 30
5 September 2022
Cheer Pressure
Season 6 Episode 31
9 September 2022
Stroke of Luck
Season 6 Episode 32
9 September 2022
Space Jammed
Season 6 Episode 33
16 September 2022
Crown and Dirty
Season 6 Episode 34
16 September 2022
The Orchid Grief
Season 6 Episode 35
23 September 2022
Forks and Knives Out
Season 6 Episode 36
23 September 2022
The Loud Cloud
Season 6 Episode 37
30 September 2022
You Auto Know Better
Season 6 Episode 38
30 September 2022
Great Lakes Freakout!
Season 6 Episode 39
21 October 2022
Snow Escape
Season 6 Episode 40
20 December 2022
Snow News Day
Season 6 Episode 41
20 December 2022
Pop Pop the Question
Season 6 Episode 42
25 December 2022
Lynn and Order
Season 6 Episode 43
25 December 2022
Day of the Dad
Season 6 Episode 44
8 May 2023
Small Blunder
Season 6 Episode 45
9 May 2023
Fashion No Show
Season 6 Episode 46
10 May 2023
Doom Service
Season 6 Episode 47
11 May 2023
The Hurt Lockers
Season 6 Episode 48
15 May 2023
Love Stinks
Season 6 Episode 49
16 May 2023
TV series release schedule
