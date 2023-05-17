В 7-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Лауды объединяются с Касаграндес для участия в конкурсе по украшению витрины магазина на Хеллоуин, но ситуация выходит из-под контроля, когда они используют книгу заклинаний Люси, чтобы сделать магазин еще более жутким. Дети обнаруживают, что у Миртл темное прошлое, и пытаются разоблачить ее до того, как Поп-Поп сделает предложение. Линн и Лиам становятся наблюдателями за общежитием средней школы. Лори изо всех сил пытается произвести хорошее впечатление на отца Бобби после того, как случайно столкнула его в лужу. Лили отчаянно желает завоевать популярность в школе.