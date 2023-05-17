Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Loud House 2016, season 7

The Loud House season 7 poster
Kinoafisha TV Shows The Loud House Seasons Season 7

The Loud House 6+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 17 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 38
Runtime 9 hours 30 minutes
"The Loud House" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Лауды объединяются с Касаграндес для участия в конкурсе по украшению витрины магазина на Хеллоуин, но ситуация выходит из-под контроля, когда они используют книгу заклинаний Люси, чтобы сделать магазин еще более жутким. Дети обнаруживают, что у Миртл темное прошлое, и пытаются разоблачить ее до того, как Поп-Поп сделает предложение. Линн и Лиам становятся наблюдателями за общежитием средней школы. Лори изо всех сил пытается произвести хорошее впечатление на отца Бобби после того, как случайно столкнула его в лужу. Лили отчаянно желает завоевать популярность в школе.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
The Loud House List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Waking History
Season 7 Episode 1
17 May 2023
Pranks Fore Nothing
Season 7 Episode 2
18 May 2023
Child's Play
Season 7 Episode 3
22 May 2023
Force of Habits
Season 7 Episode 4
23 May 2023
Candy Crushed
Season 7 Episode 5
24 May 2023
Master of Delusion
Season 7 Episode 6
25 May 2023
Bizarritorium
Season 7 Episode 7
14 July 2023
Bringing Down the House
Season 7 Episode 8
14 July 2023
Mountain Hard Pass
Season 7 Episode 9
14 July 2023
From Brad to Worse
Season 7 Episode 10
14 July 2023
Doll Day Afternoon
Season 7 Episode 11
14 July 2023
Screen Queen
Season 7 Episode 12
14 July 2023
Hide and Sneak
Season 7 Episode 13
14 July 2023
Out of Step
Season 7 Episode 14
5 September 2023
Too Cool for School
Season 7 Episode 15
5 September 2023
Music to my Fears
Season 7 Episode 16
6 September 2023
Fluff and Foiled
Season 7 Episode 17
6 September 2023
Tough Guise
Season 7 Episode 18
7 September 2023
Leave No Van Behind
Season 7 Episode 19
11 September 2023
Sponsor Tripped
Season 7 Episode 20
12 September 2023
Party Fowl
Season 7 Episode 21
13 September 2023
Sleepless in Royal Woods
Season 7 Episode 22
14 September 2023
Lugn I Stormen - Lucy Loud's Halloween Scare-A-Thon
Season 7 Episode 23
28 September 2023
Bye Bye Birthday
Season 7 Episode 24
1 December 2023
Hunn-cutt Gems
Season 7 Episode 25
16 January 2024
Can't Lynn 'Em All
Season 7 Episode 26
17 January 2024
Bye, Tanya
Season 7 Episode 27
18 January 2024
What Lies Beneath
Season 7 Episode 28
22 January 2024
An Inspector Falls
Season 7 Episode 29
23 January 2024
One in a Million
Season 7 Episode 30
24 January 2024
Dread of the Class
Season 7 Episode 31
25 January 2024
Welcome to the Doll Heist
Season 7 Episode 32
3 June 2024
Let's Break a Deal
Season 7 Episode 33
3 June 2024
A Dish Come True
Season 7 Episode 34
4 June 2024
Beg, Borrow and Steele
Season 7 Episode 35
4 June 2024
There Will Be Mud
Season 7 Episode 36
5 June 2024
Riddle School
Season 7 Episode 37
5 June 2024
Love Me Tenor
Season 7 Episode 38
6 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more