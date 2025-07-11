Menu
The Loud House 2016, season 9

The Loud House season 9 poster
The Loud House 6+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 11 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 14
Runtime 3 hours 30 minutes

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Crystal Ballin'
Season 9 Episode 1
11 July 2025
The Most Dangerous Gamer
Season 9 Episode 2
18 July 2025
Europe Road Trip: Nonna Your Business
Season 9 Episode 3
18 July 2025
Europe Road Trip: A Knight to Remember
Season 9 Episode 4
25 July 2025
Europe Road Trip: Alpining Away
Season 9 Episode 5
25 July 2025
Summer Camp: Ticked Off
Season 9 Episode 6
1 August 2025
Summer Camp: The Grate Outdoors
Season 9 Episode 7
8 August 2025
Summer Camp: Don't Lose Your Cool
Season 9 Episode 8
8 August 2025
The Most Dangerous Gamer
Season 9 Episode 9
15 August 2025
The Most Dangerous Gamer
Season 9 Episode 10
15 August 2025
Crystal Ballin'
Season 9 Episode 11
8 November 2025
The Most Dangerous Gamer
Season 9 Episode 12
8 November 2025
Merry Diss-mass
Season 9 Episode 13
5 December 2025
Just Snow With It
Season 9 Episode 14
5 December 2025
