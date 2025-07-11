Menu
The Loud House 2016, season 9
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
The Loud House
6+
Original title
Season 9
Title
Сезон 9
Season premiere
11 July 2025
Production year
2025
Number of episodes
14
Runtime
3 hours 30 minutes
Series rating
6.9
Rate
15
votes
6.9
IMDb
The Loud House List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Crystal Ballin'
Season 9
Episode 1
11 July 2025
The Most Dangerous Gamer
Season 9
Episode 2
18 July 2025
Europe Road Trip: Nonna Your Business
Season 9
Episode 3
18 July 2025
Europe Road Trip: A Knight to Remember
Season 9
Episode 4
25 July 2025
Europe Road Trip: Alpining Away
Season 9
Episode 5
25 July 2025
Summer Camp: Ticked Off
Season 9
Episode 6
1 August 2025
Summer Camp: The Grate Outdoors
Season 9
Episode 7
8 August 2025
Summer Camp: Don't Lose Your Cool
Season 9
Episode 8
8 August 2025
Merry Diss-mass
Season 9
Episode 13
5 December 2025
Just Snow With It
Season 9
Episode 14
5 December 2025
TV series release schedule
