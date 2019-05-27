Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Loud House 2016, season 4

The Loud House season 4 poster
Kinoafisha TV Shows The Loud House Seasons Season 4

The Loud House 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 50
Runtime 12 hours 30 minutes
"The Loud House" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Ронни Энн подружилась с Сид – девушкой, семья которой хочет снять квартиру наверху. Когда высокие счета за коммунальные услуги угрожают ежегодной поездке Гектора и Розы, Ронни Энн решает лично контролировать снижение потребления энергии и воды. Отчаянно нуждаясь в собственном пространстве, Ронни Энн и Сид находят потайную комнату и пытаются скрыться от других жильцов. Когда Карл становится свидетелем того, как Ронни Энн спасает собаку, он становится одержим желанием быть таким же, как она. Ронни Энн тайно начинает смотреть любимую теленовеллу своей семьи, отказавшись смотреть вместе с ними.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
The Loud House List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Friended! with the Casagrandes
Season 4 Episode 1
27 May 2019
Power Play with the Casagrandes
Season 4 Episode 2
10 June 2019
Room for Improvement with the Casagrandes
Season 4 Episode 3
11 June 2019
Roll Model with the Casagrandes
Season 4 Episode 4
12 June 2019
No Show with the Casagrandes
Season 4 Episode 5
13 June 2019
Face the Music with the Casagrandes
Season 4 Episode 6
17 June 2019
Pranks for the Memories with the Casagrandes
Season 4 Episode 7
18 June 2019
Store Wars with the Casagrandes
Season 4 Episode 8
19 June 2019
Lucha Fever with the Casagrandes
Season 4 Episode 9
20 June 2019
Washed Up
Season 4 Episode 10
15 July 2019
Recipe for Disaster
Season 4 Episode 11
16 July 2019
Present Tense
Season 4 Episode 12
17 July 2019
Any Given Sundae
Season 4 Episode 13
18 July 2019
A Grave Mistake
Season 4 Episode 14
2 September 2019
Leader of the Rack
Season 4 Episode 15
2 September 2019
Kings of the Con
Season 4 Episode 16
14 October 2019
Tails of Woe
Season 4 Episode 17
19 October 2019
Last Loud on Earth
Season 4 Episode 18
19 October 2019
Can't Hardly Wait
Season 4 Episode 19
26 October 2019
A Mutt Above
Season 4 Episode 20
26 October 2019
Love Birds
Season 4 Episode 21
2 November 2019
Rocket Men
Season 4 Episode 22
2 November 2019
Stall Monitor
Season 4 Episode 23
9 November 2019
A Pimple Plan
Season 4 Episode 24
9 November 2019
Good Sports
Season 4 Episode 25
16 November 2019
Geri-Antics
Season 4 Episode 26
16 November 2019
Exchange of Heart
Season 4 Episode 27
25 January 2020
Community Disservice
Season 4 Episode 28
25 January 2020
Deep Cuts
Season 4 Episode 29
1 February 2020
Game Off
Season 4 Episode 30
1 February 2020
Singled Out
Season 4 Episode 31
15 February 2020
Brave the Last Dance
Season 4 Episode 32
15 February 2020
Write and Wrong
Season 4 Episode 33
27 April 2020
Purrfect Gig
Season 4 Episode 34
29 April 2020
Sister Act
Season 4 Episode 35
11 May 2020
House Flip
Season 4 Episode 36
12 May 2020
Don't You Fore-get About Me
Season 4 Episode 37
13 May 2020
Tough Cookies
Season 4 Episode 38
14 May 2020
A Dark and Story Night
Season 4 Episode 39
16 May 2020
Feast or Family
Season 4 Episode 40
16 May 2020
On Thin Ice
Season 4 Episode 41
8 June 2020
Room and Hoard
Season 4 Episode 42
9 June 2020
A Star is Scorned
Season 4 Episode 43
10 June 2020
Senior Moment
Season 4 Episode 44
11 June 2020
Sand Hassles
Season 4 Episode 45
15 June 2020
Wheel and Deal
Season 4 Episode 46
17 June 2020
How Double Dare You!
Season 4 Episode 47
20 July 2020
Snoop's On
Season 4 Episode 48
21 July 2020
Friends in Dry Places
Season 4 Episode 49
22 July 2020
Coupe Dreams
Season 4 Episode 50
23 July 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more