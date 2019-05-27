В 4-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Ронни Энн подружилась с Сид – девушкой, семья которой хочет снять квартиру наверху. Когда высокие счета за коммунальные услуги угрожают ежегодной поездке Гектора и Розы, Ронни Энн решает лично контролировать снижение потребления энергии и воды. Отчаянно нуждаясь в собственном пространстве, Ронни Энн и Сид находят потайную комнату и пытаются скрыться от других жильцов. Когда Карл становится свидетелем того, как Ронни Энн спасает собаку, он становится одержим желанием быть таким же, как она. Ронни Энн тайно начинает смотреть любимую теленовеллу своей семьи, отказавшись смотреть вместе с ними.