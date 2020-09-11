В 5-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн отправляется учиться в Канаду. Лори не вписывается ни на один из этажей общежития колледжа. Мама и папа спешат приучить Лили к горшку для детского сада. Теперь самой старшей в доме оказывается Лени. Она всеми силами стремится пойти по стопам Лори и стать няней для остальных. Секретные агенты Линкольн и Клайд расследуют дело. Новые соседи Лаудов кажутся подозрительными. Когда Лола узнает, что Лана планирует вместе провести их дни рождения, она делает все, чтобы этому помешать. Линкольн и команда его друзей раскрывают тайну пропажи попкорна.