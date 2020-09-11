Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Loud House 2016, season 5

The Loud House season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Loud House Seasons Season 5

The Loud House 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 11 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 47
Runtime 11 hours 45 minutes
"The Loud House" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн отправляется учиться в Канаду. Лори не вписывается ни на один из этажей общежития колледжа. Мама и папа спешат приучить Лили к горшку для детского сада. Теперь самой старшей в доме оказывается Лени. Она всеми силами стремится пойти по стопам Лори и стать няней для остальных. Секретные агенты Линкольн и Клайд расследуют дело. Новые соседи Лаудов кажутся подозрительными. Когда Лола узнает, что Лана планирует вместе провести их дни рождения, она делает все, чтобы этому помешать. Линкольн и команда его друзей раскрывают тайну пропажи попкорна.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
The Loud House List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Schooled!
Season 5 Episode 1
11 September 2020
The Boss Maybe
Season 5 Episode 2
18 September 2020
Family Bonding
Season 5 Episode 3
18 September 2020
Strife of the Party
Season 5 Episode 4
25 September 2020
Kernel of Truth
Season 5 Episode 5
25 September 2020
Ghosted!
Season 5 Episode 6
9 October 2020
Blinded By Science
Season 5 Episode 7
16 October 2020
Band Together
Season 5 Episode 8
16 October 2020
Season's Cheatings
Season 5 Episode 9
5 December 2020
A Flipmas Carol
Season 5 Episode 10
5 December 2020
Cow Pie Kid
Season 5 Episode 11
22 January 2021
Saved by the Spell
Season 5 Episode 12
22 January 2021
No Bus No Fuss
Season 5 Episode 13
29 January 2021
Resident Upheaval
Season 5 Episode 14
29 January 2021
School of Shock
Season 5 Episode 15
5 February 2021
Electshunned
Season 5 Episode 16
5 February 2021
Zach Attack
Season 5 Episode 17
8 February 2021
Flying Solo
Season 5 Episode 18
8 February 2021
Silence of the Luans
Season 5 Episode 19
26 March 2021
Undercover Mom
Season 5 Episode 20
26 March 2021
Hurl, Interrupted
Season 5 Episode 21
7 May 2021
Diamonds Are for Never
Season 5 Episode 22
7 May 2021
Rumor Has It
Season 5 Episode 23
14 May 2021
Training Day
Season 5 Episode 24
14 May 2021
Director's Rut
Season 5 Episode 25
21 May 2021
Friday Night Fights
Season 5 Episode 26
21 May 2021
Grub Snub
Season 5 Episode 27
28 May 2021
She's All Bat
Season 5 Episode 28
28 May 2021
Camped!
Season 5 Episode 29
31 May 2021
Dad Reputation
Season 5 Episode 30
16 July 2021
In the Mick of Time
Season 5 Episode 31
16 July 2021
Much Ado About Noshing
Season 5 Episode 32
27 August 2021
Broadcast Blues
Season 5 Episode 33
27 August 2021
Lori Days
Season 5 Episode 34
27 August 2021
Dream a Lily Dream
Season 5 Episode 35
27 August 2021
Fright Bite
Season 5 Episode 36
15 October 2021
Animal House
Season 5 Episode 37
29 October 2021
Fam Scam
Season 5 Episode 38
5 November 2021
Farm to Unstable
Season 5 Episode 39
5 November 2021
Diss the Cook
Season 5 Episode 40
12 November 2021
For Sale by Loner
Season 5 Episode 41
12 November 2021
The Loudly Bones
Season 5 Episode 42
26 November 2021
High Crimes
Season 5 Episode 43
11 December 2021
Appetite for Destruction
Season 5 Episode 44
4 March 2022
How the Best Was Won
Season 5 Episode 45
4 March 2022
Appetite for Destruction
Season 5 Episode 46
16 January 2022
Frame on You
Season 5 Episode 47
16 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more