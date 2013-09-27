В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» принимают участие начинающие, но амбициозные кулинары в возрасте от 9 до 13 лет. Им предстоит пройти настоящую проверку на прочность, готовя необычную пищу в отведенное время. Судьи проекта Джо Бастианич, Гордон Рамзи, Грэм Эллиот Боулз, сделавшие себе имя в ресторанном бизнесе, будут относиться к конкурсантам даже строже, чем ко взрослым профессионалам. Каждый выпуск программу покинет один ребенок, блюда которого не оправдают ожидания жюри, а победитель получит большой приз.