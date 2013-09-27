Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

MasterChef Junior (2013), season 1

MasterChef Junior season 1 poster
Kinoafisha TV Shows MasterChef Junior Seasons Season 1

MasterChef Junior 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» принимают участие начинающие, но амбициозные кулинары в возрасте от 9 до 13 лет. Им предстоит пройти настоящую проверку на прочность, готовя необычную пищу в отведенное время. Судьи проекта Джо Бастианич, Гордон Рамзи, Грэм Эллиот Боулз, сделавшие себе имя в ресторанном бизнесе, будут относиться к конкурсантам даже строже, чем ко взрослым профессионалам. Каждый выпуск программу покинет один ребенок, блюда которого не оправдают ожидания жюри, а победитель получит большой приз.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
MasterChef Junior List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Here Come the Kids
Season 1 Episode 1
27 September 2013
School's Out... But the Masterchef Kitchen is Open!
Season 1 Episode 2
4 October 2013
Whip It
Season 1 Episode 3
11 October 2013
Bad Food Bares
Season 1 Episode 4
18 October 2013
Restaurant Takeovers
Season 1 Episode 5
25 October 2013
Finale, Part 1
Season 1 Episode 6
1 November 2013
Finale, Part 2
Season 1 Episode 7
8 November 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more