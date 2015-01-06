В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» примут участие не по годам развитые дети и подростки, главное увлечение которых – кулинария. Ребята были выбраны из многочисленных претендентов, чтобы доказать зрителям, судьям и, главное, себе, что они достойны быть частью кулинарной индустрии. Их ждут тяжелые испытания, в которых они должны будут показать не только свои навыки на кухне, но и стрессоустойчивость. В числе конкурсантов Миа Вурстер, Райан Кейт Бранденбург, Натан Одом и самая юная участница Райли Хан.