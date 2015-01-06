Menu
MasterChef Junior (2013), season 3

MasterChef Junior season 3 poster
MasterChef Junior 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» примут участие не по годам развитые дети и подростки, главное увлечение которых – кулинария. Ребята были выбраны из многочисленных претендентов, чтобы доказать зрителям, судьям и, главное, себе, что они достойны быть частью кулинарной индустрии. Их ждут тяжелые испытания, в которых они должны будут показать не только свои навыки на кухне, но и стрессоустойчивость. В числе конкурсантов Миа Вурстер, Райан Кейт Бранденбург, Натан Одом и самая юная участница Райли Хан.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
The Class of 2015
Season 3 Episode 1
6 January 2015
Easy as Pie
Season 3 Episode 2
13 January 2015
Grandad Gordon!
Season 3 Episode 3
20 January 2015
Raw Talent
Season 3 Episode 4
27 January 2015
Family Style
Season 3 Episode 5
3 February 2015
Restaurant Takeover
Season 3 Episode 6
10 February 2015
The Crème de la Crème…Brulee
Season 3 Episode 7
17 February 2015
The Finale
Season 3 Episode 8
24 February 2015
