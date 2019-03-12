Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

MasterChef Junior (2013), season 7

MasterChef Junior season 7 poster
Kinoafisha TV Shows MasterChef Junior Seasons Season 7

MasterChef Junior 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 12 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» вновь соберет на кухне юных и талантливых претендентов на почетное звание. Они начнут свой путь на игре с приготовления школьных обедов, а закончат блюдами, которые могли бы подаваться в дорогих ресторанах: например, сальтимбоккой или панна-коттой. От привередливых судей Рамзи, Този и Санчеса не ускользнет ни одна деталь: гении будут оценены по достоинству, а те, кому не повезло, навсегда покинут проект. В студии ребятам окажут моральную поддержку их семьи и друзья.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
MasterChef Junior List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
New Kids on the Block
Season 7 Episode 1
12 March 2019
Going Bananas
Season 7 Episode 2
12 March 2019
Under the Big Top
Season 7 Episode 3
19 March 2019
Off the Hook
Season 7 Episode 4
26 March 2019
Something to Trifle With
Season 7 Episode 5
2 April 2019
Quacking Under Pressure
Season 7 Episode 6
9 April 2019
Camp MasterChef
Season 7 Episode 7
16 April 2019
Kidz Bop Kitchen
Season 7 Episode 8
23 April 2019
Pasta Race
Season 7 Episode 9
30 April 2019
Girl Power
Season 7 Episode 10
7 May 2019
Too Corny
Season 7 Episode 11
14 May 2019
The Restaurant Takeover
Season 7 Episode 12
21 May 2019
The Semi-Final
Season 7 Episode 13
28 May 2019
The Road to the Finale
Season 7 Episode 14
28 May 2019
The Finale, Part 1
Season 7 Episode 15
4 June 2019
The Finale, Part 2
Season 7 Episode 16
4 June 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more