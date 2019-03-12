В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» вновь соберет на кухне юных и талантливых претендентов на почетное звание. Они начнут свой путь на игре с приготовления школьных обедов, а закончат блюдами, которые могли бы подаваться в дорогих ресторанах: например, сальтимбоккой или панна-коттой. От привередливых судей Рамзи, Този и Санчеса не ускользнет ни одна деталь: гении будут оценены по достоинству, а те, кому не повезло, навсегда покинут проект. В студии ребятам окажут моральную поддержку их семьи и друзья.