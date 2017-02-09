Menu
MasterChef Junior (2013), season 5

MasterChef Junior season 5 poster
MasterChef Junior 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 9 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 15
Runtime 15 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» возвращается, чтобы снова рассказать с телеэкрана об одаренных детях. Двадцать человек примут участие в кулинарной гонке за почетное звание, которого не так легко достичь. Им предстоит готовить блюда, с которыми способны справиться далеко не все взрослые. Ребят ждут индивидуальные испытания и работа в большой команде, а жюри определит тех, кто уходит и остается в проекте. Оценивать игру будут знаменитые повара, звезды шоу-бизнеса и даже первая леди США.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
Quest for an Apron, Pt. 1
Season 5 Episode 1
9 February 2017
Quest for an Apron, Pt. 2
Season 5 Episode 2
16 February 2017
Just Like Gordon
Season 5 Episode 3
23 February 2017
Batter Hurry Up
Season 5 Episode 4
2 March 2017
Kitchen Emergency
Season 5 Episode 5
9 March 2017
A Presidential Mystery Box
Season 5 Episode 6
16 March 2017
Pie-Eyed
Season 5 Episode 7
23 March 2017
Winner, Winner, Chicken Dinner
Season 5 Episode 8
30 March 2017
Scouts Honor
Season 5 Episode 9
6 April 2017
Winter Wonderland
Season 5 Episode 10
13 April 2017
Tag Team
Season 5 Episode 11
20 April 2017
The Muppets Take MasterChef
Season 5 Episode 12
4 May 2017
Pop-Up Restaurant
Season 5 Episode 13
11 May 2017
The Semi Finals
Season 5 Episode 14
18 May 2017
Finale
Season 5 Episode 15
18 May 2017
