В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» возвращается, чтобы снова рассказать с телеэкрана об одаренных детях. Двадцать человек примут участие в кулинарной гонке за почетное звание, которого не так легко достичь. Им предстоит готовить блюда, с которыми способны справиться далеко не все взрослые. Ребят ждут индивидуальные испытания и работа в большой команде, а жюри определит тех, кто уходит и остается в проекте. Оценивать игру будут знаменитые повара, звезды шоу-бизнеса и даже первая леди США.