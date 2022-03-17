В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» в кулинарном поединке столкнутся шестнадцать ребят в возрасте от 8 до 12 лет. Несмотря на то что проект преподносится в игровой форме, участников ждут нешуточные испытания, в которых требуется проявить не только мастерство, но и целеустремленность. На каждое блюдо отводится определенное время, и поблажки ни для кого не предусмотрены. Девочки и мальчики покажут, что им многое по зубам, а их работы удивят не только телезрителей, но и профессионалов гастрономической культуры.