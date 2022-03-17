Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

MasterChef Junior (2013), season 8

MasterChef Junior season 8 poster
Kinoafisha TV Shows MasterChef Junior Seasons Season 8
MasterChef Junior 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 17 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» в кулинарном поединке столкнутся шестнадцать ребят в возрасте от 8 до 12 лет. Несмотря на то что проект преподносится в игровой форме, участников ждут нешуточные испытания, в которых требуется проявить не только мастерство, но и целеустремленность. На каждое блюдо отводится определенное время, и поблажки ни для кого не предусмотрены. Девочки и мальчики покажут, что им многое по зубам, а их работы удивят не только телезрителей, но и профессионалов гастрономической культуры.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

MasterChef Junior List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Junior Edition: Punch and Munch
Season 8 Episode 1
17 March 2022
Junior Edition: Taste It, Make It
Season 8 Episode 2
24 March 2022
Junior Edition: All's Fair At Ren Faire
Season 8 Episode 3
31 March 2022
Junior Edition: Donut Holes & Hold Your Nose
Season 8 Episode 4
7 April 2022
Junior Edition: Daphne's Baby Shower
Season 8 Episode 5
14 April 2022
Junior Edition: Where's Walnuts?
Season 8 Episode 6
21 April 2022
Junior Edition: Motocross Mayhem
Season 8 Episode 7
28 April 2022
Junior Edition: Jalapeño Business
Season 8 Episode 8
5 May 2022
Junior Edition: The Big Bake Sale
Season 8 Episode 9
12 May 2022
Junior Edition: Totally Egg-streme!
Season 8 Episode 10
19 May 2022
Junior Edition: The Restaurant Takeover
Season 8 Episode 11
26 May 2022
Junior Edition: Alexander in a Box
Season 8 Episode 12
2 June 2022
Junior Edition: WWE Tag Team
Season 8 Episode 13
2 June 2022
Junior Edition: The Semi-Final
Season 8 Episode 14
14 June 2022
Junior Edition: The Road to the Finale
Season 8 Episode 15
23 June 2022
Junior Edition: The Finale
Season 8 Episode 16
23 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more