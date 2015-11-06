В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» молодые кулинары со всей страны получат шанс проявить свои неординарные способности. Им будет предложено приготовить по одному сложному блюду в каждом конкурсе, однако, какое именно задание их ждет, зачастую ребята не узнают до самого начала. Обойти конкурентов смогут только те, кто по-настоящему влюблен в свое дело и уверен в собственных силах. Члены жюри – именитые повара, которые знают ресторанный бизнес изнутри и не допустят в него непрофессионалов.