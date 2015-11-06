Menu
MasterChef Junior (2013), season 4

MasterChef Junior season 4 poster
Kinoafisha TV Shows MasterChef Junior Seasons Season 4

MasterChef Junior 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» молодые кулинары со всей страны получат шанс проявить свои неординарные способности. Им будет предложено приготовить по одному сложному блюду в каждом конкурсе, однако, какое именно задание их ждет, зачастую ребята не узнают до самого начала. Обойти конкурентов смогут только те, кто по-настоящему влюблен в свое дело и уверен в собственных силах. Члены жюри – именитые повара, которые знают ресторанный бизнес изнутри и не допустят в него непрофессионалов.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
New Kids on the Chopping Block
Season 4 Episode 1
6 November 2015
A Sweet Surprise
Season 4 Episode 2
13 November 2015
One Small Step
Season 4 Episode 3
20 November 2015
The Good, the Bad, and the Smelly
Season 4 Episode 4
27 November 2015
Happy Birthday
Season 4 Episode 5
4 December 2015
When Life Gives You Lemons
Season 4 Episode 6
11 December 2015
Blind Ambition
Season 4 Episode 7
18 December 2015
Hatching a Plan
Season 4 Episode 8
8 January 2016
Tag Team Time
Season 4 Episode 9
8 January 2016
A Gordon Ramsay Dinner Party
Season 4 Episode 10
15 January 2016
Head of the Class
Season 4 Episode 11
22 January 2016
The Finale
Season 4 Episode 12
29 January 2016
