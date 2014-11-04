Menu
MasterChef Junior (2013), season 2

MasterChef Junior season 2 poster
Kinoafisha TV Shows MasterChef Junior Seasons Season 2

MasterChef Junior 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» шестнадцать не по возрасту одаренных кулинаров будут состязаться за главный приз. Конкурсантам не так много лет, но они приложат все усилия, чтобы быть наравне со взрослыми коллегами. Ребятам предстоит череда испытаний, в которых они должны продемонстрировать свои навыки в строго отведенное время. Задания не будут легкими, однако творения детей удивят даже самых взыскательных гурманов. Неизменными членами жюри остаются шеф-повара Рамзи, Бастианич, Грэм Эллиот.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
Season 2 Episode 1
4 November 2014
Flip It!
Season 2 Episode 2
11 November 2014
Mom Knows Best
Season 2 Episode 3
18 November 2014
An Egg-Cellent Adventure
Season 2 Episode 4
25 November 2014
Pop-Up Restaurant
Season 2 Episode 5
2 December 2014
A Cut Above the Rest
Season 2 Episode 6
9 December 2014
The Finale
Season 2 Episode 7
16 December 2014
