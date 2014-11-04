Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» шестнадцать не по возрасту одаренных кулинаров будут состязаться за главный приз. Конкурсантам не так много лет, но они приложат все усилия, чтобы быть наравне со взрослыми коллегами. Ребятам предстоит череда испытаний, в которых они должны продемонстрировать свои навыки в строго отведенное время. Задания не будут легкими, однако творения детей удивят даже самых взыскательных гурманов. Неизменными членами жюри остаются шеф-повара Рамзи, Бастианич, Грэм Эллиот.