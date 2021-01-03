Menu
Running Man (2010), season 2021

Running Man season 2021 poster
Kinoafisha TV Shows Running Man Seasons Season 2021

Running Man 18+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 3 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 100
Runtime 150 hours 0 minute
"Running Man" season 2021 description

В 12-м сезоне шоу «Бегущий человек», жанр которого характеризуют как «городскую погоню», давно знакомые зрителям любители адреналина снова окажутся в непредвиденных обстоятельствах. На определенной территории им предстоит отдать все свои силы, чтобы пройти как физические испытания, так и задания на эрудицию. Чтобы не проиграть, героям придется идти на разные уловки, ведь все, чего они боятся, может застать врасплох, когда миссия будет провалена. Некоторые задания выпадет выполнять в одиночку, а иногда нужно объединяться в команды.

TV Show rating

9.0
Rate 11 votes
"Running Man" season 2021 list of episodes. TV series release schedule
Season 2010
Season 2011
Season 2012
Season 2013
Season 2014
Season 2015
Season 2016
Season 2017
Season 2018
Season 2019
Season 2020
Season 2021
Season 2022
Season 2023
Season 2024
Season 2025
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans
Season 2021 Episode 1
3 January 2021
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans + Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Season 2021 Episode 2
10 January 2021
Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Season 2021 Episode 3
17 January 2021
Activity Cost Shooter Race: Burning 18 Again
Season 2021 Episode 4
24 January 2021
Uneasy Sisters: My Little Old Brother
Season 2021 Episode 5
31 January 2021
2021 New Year Trick Race: Take my Bad Luck
Season 2021 Episode 6
7 February 2021
2021 Running Man Community Games with Penthouse
Season 2021 Episode 7
14 February 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment
Season 2021 Episode 8
21 February 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment & Suk-jin's Day: See The Gold Now
Season 2021 Episode 9
28 February 2021
Room Inside The Village: Find The Gold Now
Season 2021 Episode 10
7 March 2021
Running Dynasty Records: The Appearance of The Evil Spirit
Season 2021 Episode 11
14 March 2021
Yoo Daesang VS Kim Daesang: The Dignity of Daesang
Season 2021 Episode 12
21 March 2021
Catch The Star of FA: Stars' Contract War
Season 2021 Episode 13
28 March 2021
Being an Idol Project: Brave Idol's Day
Season 2021 Episode 14
4 April 2021
10 Minutes VS 1 Hour: Sweet Savage's Off Work Road
Season 2021 Episode 15
11 April 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Season 2021 Episode 16
18 April 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Season 2021 Episode 17
25 April 2021
Time Machine Race: Semester '91 Is BACK!
Season 2021 Episode 18
2 May 2021
Card Payment Race: If You Go to The Radio Station
Season 2021 Episode 19
9 May 2021
The Clever Escape Race: Empty Head Land
Season 2021 Episode 20
16 May 2021
We Will Find Spring
Season 2021 Episode 21
23 May 2021
Off-hour Race: THE Pay Attention
Season 2021 Episode 22
30 May 2021
Three Meals Jae-suk
Season 2021 Episode 23
6 June 2021
Goodbye Our Inseparable Brother
Season 2021 Episode 24
13 June 2021
County Blood Day: The First Entertainment Enthusiast Jungmo
Season 2021 Episode 25
20 June 2021
Pleasant & Unpleasant: Bliss Men and Women Vacance
Season 2021 Episode 26
27 June 2021
Talk Hell: The Day of Slaughter
Season 2021 Episode 27
4 July 2021
Role Shooter Race: A Little Weird Family Photo
Season 2021 Episode 28
11 July 2021
But The Price Is Postpaid: Get One's Wish
Season 2021 Episode 29
18 July 2021
Theft of Comedians Guild Fees
Season 2021 Episode 30
8 August 2021
Choose The Fate From Your Own Hands: The First Filial Piety Shooting Operation
Season 2021 Episode 31
15 August 2021
Team Choosing Race: Young-ji VS Young-ji
Season 2021 Episode 32
22 August 2021
Find The Best Price Doll: Strict Doll Appraiser
Season 2021 Episode 33
29 August 2021
Couple Race: Yoo Raise Man Up!
Season 2021 Episode 34
5 September 2021
Catch The Mafia: The Messy Running Man
Season 2021 Episode 35
12 September 2021
Coliseum Revival Project: Curator Kook and Country Representative
Season 2021 Episode 36
19 September 2021
Women's Volleyball Team: Sparkling Transfer Contract
Season 2021 Episode 37
26 September 2021
Sparkling Transfer Contract II: Negotiations of The Big Guys
Season 2021 Episode 38
3 October 2021
The Hard Way for Italian Gentlemen and Ladies: Characteristic Western Food Road
Season 2021 Episode 39
10 October 2021
Webfoot Octopus Game
Season 2021 Episode 40
17 October 2021
Choice of Destiny: Golden Ratio Race
Season 2021 Episode 41
24 October 2021
The Rehabilitation Project: Icon of Bad Luck
Season 2021 Episode 42
31 October 2021
Get to Know Each Other Race: The Mountaineering Club I Paid For
Season 2021 Episode 43
7 November 2021
Street Human Fighter
Season 2021 Episode 44
14 November 2021
Running Man VS Production Team: 2021 Running Man Penalty Negotiation
Season 2021 Episode 45
21 November 2021
Welcome The New Millennium: At The End of The Century
Season 2021 Episode 46
28 November 2021
We Are The Entertainment Family: Hyoja-dong Yang Se-chan
Season 2021 Episode 47
5 December 2021
Sukjin's Cells
Season 2021 Episode 48
12 December 2021
2021 Witty Year-End Party
Season 2021 Episode 49
19 December 2021
Running Man Year-end Closing Special
Season 2021 Episode 50
26 December 2021
