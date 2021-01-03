В 12-м сезоне шоу «Бегущий человек», жанр которого характеризуют как «городскую погоню», давно знакомые зрителям любители адреналина снова окажутся в непредвиденных обстоятельствах. На определенной территории им предстоит отдать все свои силы, чтобы пройти как физические испытания, так и задания на эрудицию. Чтобы не проиграть, героям придется идти на разные уловки, ведь все, чего они боятся, может застать врасплох, когда миссия будет провалена. Некоторые задания выпадет выполнять в одиночку, а иногда нужно объединяться в команды.