Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Running Man (2010), season 2013

Running Man season 2013 poster
Kinoafisha TV Shows Running Man Seasons Season 2013

Running Man 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 104
Runtime 156 hours 0 minute
"Running Man" season 2013 description

В 4-м сезоне шоу «Бегущий человек» безумства только набирают оборот. Несколько участников, готовых испытать себя, получают ряд необычных заданий, в которых нужно делать странные и даже абсурдные вещи, используя для этого нестандартные локации. Например, одному из группы предстоит почувствовать себя в шкуре Джеймса Бонда, который будет бороться против человека, распространяющего опасный вирус. Игра давно вышла за пределы Южной Кореи, поэтому игроки отправятся также в Китай и Вьетнам, где познакомятся с местными селебрити.

TV Show rating

9.0
Rate 11 votes
"Running Man" season 2013 list of episodes. TV series release schedule
Season 2010
Season 2011
Season 2012
Season 2013
Season 2014
Season 2015
Season 2016
Season 2017
Season 2018
Season 2019
Season 2020
Season 2021
Season 2022
Season 2023
Season 2024
Season 2025
War of the Zodiac Gods
Season 2013 Episode 1
6 January 2013
War of Money
Season 2013 Episode 2
13 January 2013
Running Winter Olympics
Season 2013 Episode 3
20 January 2013
Running Man Reincarnation
Season 2013 Episode 4
27 January 2013
The Bounty Hunters
Season 2013 Episode 5
3 February 2013
Actors (Spy) vs. Singers (Spy)
Season 2013 Episode 6
10 February 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part I, Macau)
Season 2013 Episode 7
17 February 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part II, Vietnam)
Season 2013 Episode 8
24 February 2013
Treasure Hunter
Season 2013 Episode 9
3 March 2013
Legend of the Nine Swords (Asia Race Part III, Vietnam)
Season 2013 Episode 10
10 March 2013
The Fools and the Princesses
Season 2013 Episode 11
17 March 2013
Control of the School Flag
Season 2013 Episode 12
24 March 2013
That Winter... the Typhoon Blows
Season 2013 Episode 13
31 March 2013
Find the Vaccine to Save the World
Season 2013 Episode 14
7 April 2013
Animal Kingdom
Season 2013 Episode 15
14 April 2013
Best Couple Race
Season 2013 Episode 16
21 April 2013
Karaoke Race
Season 2013 Episode 17
28 April 2013
Legendary King of Ddakji
Season 2013 Episode 18
5 May 2013
Running Man vs. Law of the Jungle
Season 2013 Episode 19
12 May 2013
Betrayer Club Arrest Operation
Season 2013 Episode 20
19 May 2013
Running Man Athletic Tournament
Season 2013 Episode 21
26 May 2013
Gapyeong Gymnasium
Season 2013 Episode 22
2 June 2013
The Legendary Nine-Tailed Fox
Season 2013 Episode 23
9 June 2013
The Avengers
Season 2013 Episode 24
16 June 2013
King of the Killers Race
Season 2013 Episode 25
23 June 2013
Baekje Cultural Complex
Season 2013 Episode 26
30 June 2013
Korea Polar Research Institute
Season 2013 Episode 27
7 July 2013
Shanghai Dream Cup 2013
Season 2013 Episode 28
14 July 2013
Destiny's Pairs
Season 2013 Episode 29
21 July 2013
Hangang Park
Season 2013 Episode 30
28 July 2013
I Hear Your Voice (Parody)
Season 2013 Episode 31
4 August 2013
Goyang Aqua Studio
Season 2013 Episode 32
11 August 2013
Couple Race
Season 2013 Episode 33
18 August 2013
Ranking Organization
Season 2013 Episode 34
25 August 2013
Pirates of the Caribbean
Season 2013 Episode 35
1 September 2013
King of Idols
Season 2013 Episode 36
8 September 2013
Stealing Princess Ji-hyo's Heart
Season 2013 Episode 37
15 September 2013
Great Inheritance
Season 2013 Episode 38
22 September 2013
Search for the Little Girl
Season 2013 Episode 39
29 September 2013
The Heirs
Season 2013 Episode 40
6 October 2013
The Legend of the Troublemakers
Season 2013 Episode 41
13 October 2013
The Wolf and the Lamb
Season 2013 Episode 42
20 October 2013
Find the Key of Freedom
Season 2013 Episode 43
27 October 2013
The Wizard of Oz
Season 2013 Episode 44
3 November 2013
Ryu Hyunjin's Choice
Season 2013 Episode 45
10 November 2013
Ryu Hyunjin's Autumn MT
Season 2013 Episode 46
17 November 2013
Superpower Baseball
Season 2013 Episode 47
24 November 2013
The Number
Season 2013 Episode 48
1 December 2013
Escaping
Season 2013 Episode 49
8 December 2013
Men's Popularity Race
Season 2013 Episode 50
15 December 2013
The Nightmare Before Christmas
Season 2013 Episode 51
22 December 2013
Year End Special
Season 2013 Episode 52
29 December 2013
War of the Zodiac Gods
Season 2013 Episode 127
6 January 2013
War of Money
Season 2013 Episode 128
13 January 2013
Running Winter Olympics
Season 2013 Episode 129
20 January 2013
Running Man Reincarnation
Season 2013 Episode 130
27 January 2013
The Bounty Hunters
Season 2013 Episode 131
3 February 2013
Actors (Spy) vs. Singers (Spy)
Season 2013 Episode 132
10 February 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part I, Macau)
Season 2013 Episode 133
17 February 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part II, Vietnam)
Season 2013 Episode 134
24 February 2013
Treasure Hunter
Season 2013 Episode 135
3 March 2013
Legend of the Nine Swords (Asia Race Part III, Vietnam)
Season 2013 Episode 136
10 March 2013
The Fools and the Princesses
Season 2013 Episode 137
17 March 2013
Control of the School Flag
Season 2013 Episode 138
24 March 2013
That Winter... the Typhoon Blows
Season 2013 Episode 139
31 March 2013
Find the Vaccine to Save the World
Season 2013 Episode 140
7 April 2013
Animal Kingdom
Season 2013 Episode 141
14 April 2013
Best Couple Race
Season 2013 Episode 142
21 April 2013
Karaoke Race
Season 2013 Episode 143
28 April 2013
Legendary King of Ddakji
Season 2013 Episode 144
5 May 2013
Running Man vs. Law of the Jungle
Season 2013 Episode 145
12 May 2013
Betrayer Club Arrest Operation
Season 2013 Episode 146
19 May 2013
Running Man Athletic Tournament
Season 2013 Episode 147
26 May 2013
Gapyeong Gymnasium
Season 2013 Episode 148
2 June 2013
The Legendary Nine-Tailed Fox
Season 2013 Episode 149
9 June 2013
The Avengers
Season 2013 Episode 150
16 June 2013
King of the Killers Race
Season 2013 Episode 151
23 June 2013
Baekje Cultural Complex
Season 2013 Episode 152
30 June 2013
Korea Polar Research Institute
Season 2013 Episode 153
7 July 2013
Shanghai Dream Cup 2013
Season 2013 Episode 154
14 July 2013
Destiny's Pairs
Season 2013 Episode 155
21 July 2013
Hangang Park
Season 2013 Episode 156
28 July 2013
I Hear Your Voice (Parody)
Season 2013 Episode 157
4 August 2013
Goyang Aqua Studio
Season 2013 Episode 158
11 August 2013
Couple Race
Season 2013 Episode 159
18 August 2013
Ranking Organization
Season 2013 Episode 160
25 August 2013
Pirates of the Caribbean
Season 2013 Episode 161
1 September 2013
King of Idols
Season 2013 Episode 162
8 September 2013
Stealing Princess Ji-hyo's Heart
Season 2013 Episode 163
15 September 2013
Great Inheritance
Season 2013 Episode 164
22 September 2013
Search for the Little Girl
Season 2013 Episode 165
29 September 2013
The Heirs
Season 2013 Episode 166
6 October 2013
The Legend of the Troublemakers
Season 2013 Episode 167
13 October 2013
The Wolf and the Lamb
Season 2013 Episode 168
20 October 2013
Find the Key of Freedom
Season 2013 Episode 169
27 October 2013
The Wizard of Oz
Season 2013 Episode 170
3 November 2013
Ryu Hyunjin's Choice
Season 2013 Episode 171
10 November 2013
Ryu Hyunjin's Autumn MT
Season 2013 Episode 172
17 November 2013
Superpower Baseball
Season 2013 Episode 173
24 November 2013
The Number
Season 2013 Episode 174
1 December 2013
Escaping
Season 2013 Episode 175
8 December 2013
Men's Popularity Race
Season 2013 Episode 176
15 December 2013
The Nightmare Before Christmas
Season 2013 Episode 177
22 December 2013
Year End Special
Season 2013 Episode 178
29 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more