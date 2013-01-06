В 4-м сезоне шоу «Бегущий человек» безумства только набирают оборот. Несколько участников, готовых испытать себя, получают ряд необычных заданий, в которых нужно делать странные и даже абсурдные вещи, используя для этого нестандартные локации. Например, одному из группы предстоит почувствовать себя в шкуре Джеймса Бонда, который будет бороться против человека, распространяющего опасный вирус. Игра давно вышла за пределы Южной Кореи, поэтому игроки отправятся также в Китай и Вьетнам, где познакомятся с местными селебрити.