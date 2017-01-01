В 8-м сезоне шоу «Бегущий человек» участники попадут в водоворот испытаний. Их ждут нетривиальные миссии и путешествия по местам, куда рискнет поехать не каждый турист. Ребята пройдутся по монгольским рынкам, чтобы устроить показ мод, попробуют блюда национальной кухни и попытаются подоить овечек. Некоторым из участников даже повезет отправиться в Россию и заняться там ловлей королевского краба, а также нескольких видов рыбы. А между делом они прогуляются по примечательным местам Владивостока в компании местной жительницы.