В 14-м сезоне шоу «Бегущий человек», вышедшем на экраны в 2022 году, знаменитая на весь мир компания снова взваливает для свои плечи непосильные миссии. Суть каждого задания отличается от предыдущего, но объединяет их задействование городского пространства разных населенных пунктов Кореи. Участникам предстоит заниматься погонями, танцами, спортивными играми и многим другим, что выходит у них крайне необычно и уморительно смешно. Бонусом станет появление знаменитых музыкантов и актеров, которые разделят их участь.