В 3-м сезоне шоу «Бегущий человек» группа участников займется прохождением разнообразных миссий в городском пространстве. Их ждут нелепые задания, захватывающие погони, странные танцы и преодоление своих страхов, будь то прыжки через матрасы или огромная скакалка, гонки по льду в мусорных баках или караоке на американских горках. Этот безумный микс сопровождается отменным юмором, межличностными конфликтами и появлением звездных гостей. В конце игроков ждет сомнительная победа, а в случае неудачи – позорное или даже жуткое наказание.