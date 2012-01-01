Menu
Running Man (2010), season 2012

Running Man season 2012 poster
Kinoafisha TV Shows Running Man Seasons Season 2012

Running Man 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 104
Runtime 156 hours 0 minute
"Running Man" season 2012 description

В 3-м сезоне шоу «Бегущий человек» группа участников займется прохождением разнообразных миссий в городском пространстве. Их ждут нелепые задания, захватывающие погони, странные танцы и преодоление своих страхов, будь то прыжки через матрасы или огромная скакалка, гонки по льду в мусорных баках или караоке на американских горках. Этот безумный микс сопровождается отменным юмором, межличностными конфликтами и появлением звездных гостей. В конце игроков ждет сомнительная победа, а в случае неудачи – позорное или даже жуткое наказание.

TV Show rating

9.0
Rate 11 votes
"Running Man" season 2012 list of episodes. TV series release schedule
Season 2010
Season 2011
Season 2012
Season 2013
Season 2014
Season 2015
Season 2016
Season 2017
Season 2018
Season 2019
Season 2020
Season 2021
Season 2022
Season 2023
Season 2024
Season 2025
Hallyu Idol Special
Season 2012 Episode 1
1 January 2012
The Killers
Season 2012 Episode 2
8 January 2012
Running Man Bingo
Season 2012 Episode 3
15 January 2012
Chohanji
Season 2012 Episode 4
22 January 2012
Sherlock Holmes Mystery
Season 2012 Episode 5
29 January 2012
Charlie's Angels
Season 2012 Episode 6
5 February 2012
What Gary Knows
Season 2012 Episode 7
16 February 2012
Spy Game
Season 2012 Episode 8
19 February 2012
Nurimaru APEC House
Season 2012 Episode 9
26 February 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 1
Season 2012 Episode 10
4 March 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 2
Season 2012 Episode 11
11 March 2012
Running Man Sports Competition
Season 2012 Episode 12
18 March 2012
First Love
Season 2012 Episode 13
25 March 2012
Running Man Code
Season 2012 Episode 14
1 April 2012
Running Man in Wonderland
Season 2012 Episode 15
8 April 2012
Gone Fishing
Season 2012 Episode 16
15 April 2012
Return of Yoomes Bond
Season 2012 Episode 17
22 April 2012
Running Man Chinese Delivery
Season 2012 Episode 18
29 April 2012
Non-Stop Survival Race
Season 2012 Episode 19
6 May 2012
Wedding Race
Season 2012 Episode 20
13 May 2012
Running Man Mission: Impossible
Season 2012 Episode 21
20 May 2012
Park Ji Sung vs. Running Man: Superpower Soccer
Season 2012 Episode 22
27 May 2012
Asian Dream Cup 2012
Season 2012 Episode 23
3 June 2012
Mystery Zombie Race
Season 2012 Episode 24
10 June 2012
Kings Race
Season 2012 Episode 25
17 June 2012
100th Episode Special: War of the Gods
Season 2012 Episode 26
24 June 2012
CSI: Running Man (1)
Season 2012 Episode 27
1 July 2012
CSI: Running Man (2)
Season 2012 Episode 28
8 July 2012
Beauty and the Beast
Season 2012 Episode 29
15 July 2012
Running Olympics
Season 2012 Episode 30
22 July 2012
Jeju Money Game
Season 2012 Episode 31
5 August 2012
Find the Real Love
Season 2012 Episode 32
12 August 2012
Running Man Chaser
Season 2012 Episode 33
19 August 2012
Don't Walk, Date
Season 2012 Episode 34
26 August 2012
Four Seasons Training Race
Season 2012 Episode 35
2 September 2012
Target Hunting
Season 2012 Episode 36
9 September 2012
Middle Aged Flowers Race
Season 2012 Episode 37
16 September 2012
Daddy and the Golden Eggs
Season 2012 Episode 38
23 September 2012
Absolute Ddakji
Season 2012 Episode 39
30 September 2012
X-Man vs. Running Man
Season 2012 Episode 40
7 October 2012
Incheon Landing
Season 2012 Episode 41
14 October 2012
Future Ddakji
Season 2012 Episode 42
21 October 2012
Riddle Race
Season 2012 Episode 43
28 October 2012
Running Man Hunter... The Final Hunt
Season 2012 Episode 44
4 November 2012
Superpower Baseball
Season 2012 Episode 45
11 November 2012
007 Water Sniper
Season 2012 Episode 46
18 November 2012
007 Dark Evil
Season 2012 Episode 47
25 November 2012
Back To The 1980's (Time Machine)
Season 2012 Episode 48
2 December 2012
Kimchi Making Race
Season 2012 Episode 49
9 December 2012
The Man Who Became a King
Season 2012 Episode 50
16 December 2012
Snowball Fight Race (Christmas Special)
Season 2012 Episode 51
23 December 2012
Truth and Lie
Season 2012 Episode 52
30 December 2012
Hallyu Idol Special
