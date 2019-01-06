В 10-м сезоне шоу «Бегущий человек» снова отправит зрителей в путешествие по Корее и другим странам. Постоянному составу шоу придется несладко: гуляя по разным локациям, они не успеют прочувствовать все прелести туризма, ведь их будет ждать очередное испытание на прочность. Ребятам нужно приложить физические и умственные усилия, чтобы выстоять, в противном случае они получат изощренное наказание. Каждый выпуск игроки встречаются с корейскими селебрити, которые попытаются разделить их тяжкое бремя.