В 11-м сезоне шоу «Бегущий человек», добившемся многочисленных наград и общественного признания, героев ждут невероятные приключения, в которые сложно даже поверить. Они отправятся покорять необычные места в городском пространстве, параллельно выполняя задания. После участия в испытаниях у группы ребят останутся впечатления на всю жизнь. Однако за победу они почти ничего не получат, а в случае проигрыша будет суровое наказание. Программу посетят известные во всей Кореи личности, представляющее шоу-бизнес.