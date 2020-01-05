Menu
Running Man (2010), season 2020

Running Man 18+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 5 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 104
Runtime 156 hours 0 minute
"Running Man" season 2020 description

В 11-м сезоне шоу «Бегущий человек», добившемся многочисленных наград и общественного признания, героев ждут невероятные приключения, в которые сложно даже поверить. Они отправятся покорять необычные места в городском пространстве, параллельно выполняя задания. После участия в испытаниях у группы ребят останутся впечатления на всю жизнь. Однако за победу они почти ничего не получат, а в случае проигрыша будет суровое наказание. Программу посетят известные во всей Кореи личности, представляющее шоу-бизнес.

TV Show rating

9.0
Rate 11 votes
"Running Man" season 2020 list of episodes. TV series release schedule
Ggannes Film Festival: The Uninvited One, Part 2
Season 2020 Episode 1
5 January 2020
We Won't Harm You
Season 2020 Episode 2
12 January 2020
Running Martial Arts School: Trade the Cards
Season 2020 Episode 3
19 January 2020
The Rat Holds the Briefcase with Money
Season 2020 Episode 4
26 January 2020
The Thieves: Tear of Yondu
Season 2020 Episode 5
2 February 2020
A Special Party: Hungry Race
Season 2020 Episode 6
9 February 2020
Running Countdown
Season 2020 Episode 7
16 February 2020
Decide! Bag
Season 2020 Episode 8
23 February 2020
Decide! Bag, Part 2
Season 2020 Episode 9
1 March 2020
Fate Betting Race: Throw Double or Nothing
Season 2020 Episode 10
8 March 2020
Do Whatever You Want! Running MT
Season 2020 Episode 11
15 March 2020
Protect Your Mom: Another Rice Cake to the Ugly Child
Season 2020 Episode 12
22 March 2020
Idol versus Running Man, Center's Dignity
Season 2020 Episode 13
29 March 2020
Race Nobody Can Tell: Hey, You Can Find Out Too!
Season 2020 Episode 14
5 April 2020
I Saw the Angels and Devils: The Devils' Advocates
Season 2020 Episode 15
12 April 2020
Running Man Class
Season 2020 Episode 16
19 April 2020
Greedy Camp Race
Season 2020 Episode 17
26 April 2020
The 1st Running Man's Ultimate Quiz Show
Season 2020 Episode 18
3 May 2020
Tiger's Birthday Party
Season 2020 Episode 19
10 May 2020
Festival Money Securing Race: A World of the Festival
Season 2020 Episode 20
17 May 2020
Crossroads of Choice: Too Much Dilemma
Season 2020 Episode 21
24 May 2020
Eliminating Trespassers: Secret of the Old Village
Season 2020 Episode 22
31 May 2020
Captains of Running Man
Season 2020 Episode 23
7 June 2020
Secret Broker Race: Hot Items from Convenience Store
Season 2020 Episode 24
14 June 2020
Running Man Loyalty Race: Witty Sharing Life
Season 2020 Episode 25
21 June 2020
The Super-powers School Race: The Super-powers War: Endgame
Season 2020 Episode 26
28 June 2020
Find the secret of reincarnation: Reincarnation camp 2020
Season 2020 Episode 27
5 July 2020
10-Year Anniversary Special Live Broadcasting: The Blame Running Man's Provocation
Season 2020 Episode 28
12 July 2020
The 1st Tazza Hip Chairman Election: The War of the Veterans
Season 2020 Episode 29
19 July 2020
Capitalism Partner Race: Don't Worry Be Happy
Season 2020 Episode 30
26 July 2020
Find My Family Race: Little Sister Can't Be Stopped
Season 2020 Episode 31
2 August 2020
A Two-person Jailbreak Race: I don't know much, but it's my partner
Season 2020 Episode 32
9 August 2020
Operation to clean up criminals: Domestic Investigation
Season 2020 Episode 33
16 August 2020
Link Average Race: Live Without Ending
Season 2020 Episode 34
23 August 2020
Brahms Music School Race: Do you like 1 people?
Season 2020 Episode 35
30 August 2020
The Blame Running Man's Provocation: Copycat
Season 2020 Episode 36
6 September 2020
8 People 8 Colours Race: A Lucky Hobby
Season 2020 Episode 37
13 September 2020
Destiny Choice Race: All or Nothing
Season 2020 Episode 38
20 September 2020
America VS Asia: The King of Trade of This Area
Season 2020 Episode 39
27 September 2020
Holiday Family Race: The Legacy War of Yoo's Family
Season 2020 Episode 40
4 October 2020
Find the Original Belief Race: The Precious Mong-Dol Sisters
Season 2020 Episode 41
11 October 2020
Blackpink in Running Man: Deliver Us From Probabilities
Season 2020 Episode 42
18 October 2020
Big Liar: The Faceless Robber King
Season 2020 Episode 43
25 October 2020
Jeju-do Special Part.1: The Wind, Girls, Stone and Bomb
Season 2020 Episode 44
1 November 2020
Jeju-do Special Part.2: If caught, poison! Package tour
Season 2020 Episode 45
8 November 2020
Finding for Old Shops in Seoul: Old Shops Record
Season 2020 Episode 46
15 November 2020
Higher Club VS Lower Club: Highly Admired Recruitment! Penthouse
Season 2020 Episode 47
22 November 2020
Penthouse Special II: Tenant War
Season 2020 Episode 48
29 November 2020
Best Friend Special Friendship Race: The 1st Friendship Awards
Season 2020 Episode 49
6 December 2020
Sweet Home 5pm, Saturday night
Season 2020 Episode 50
13 December 2020
Fiery Stove League
Season 2020 Episode 51
20 December 2020
New Year's Eve Race
Season 2020 Episode 52
27 December 2020
