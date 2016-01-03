В 7-м сезоне шоу «Бегущий человек», вышедшем на экраны в 2016 году, примут участие семь человек. Ребята уже успели зарекомендовать себя в определенном амплуа и в очередной раз бросят вызов страху и даже чувству собственного достоинства. Они неоднократно испытывали свои возможности в разных сферах, без разбору ввязываясь в авантюры, и, кажется, перепробовали вообще все. Но на этот раз зрителей ждут еще более зрелищные выпуски. Наблюдая за отношениями внутри группы и тем, как игроки проходят конкурсы, заскучать не получится.