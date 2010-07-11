В 1-м сезоне шоу «Бегущий человек» только начинает свой длинный телевизионный путь. Однако уже сейчас программа наполнена отменным юмором, благодаря которому получила славу в Южной Корее и за ее пределами. Зрители познакомятся с постоянными участниками, возлагающими на себя неожиданные и сложные миссии. Каждый конкурс принципиально отличается от предыдущего, и что ждет участников впереди – загадка для всех. Любопытно, что действие игры разворачивается ночью, в зданиях, которые обычно закрыты в это время: университетах, торговых центрах, музеях.