Running Man (2010), season 2010

Running Man season 2010 poster
Kinoafisha TV Shows Running Man Seasons Season 2010

Running Man 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 23
Runtime 34 hours 30 minutes
"Running Man" season 2010 description

В 1-м сезоне шоу «Бегущий человек» только начинает свой длинный телевизионный путь. Однако уже сейчас программа наполнена отменным юмором, благодаря которому получила славу в Южной Корее и за ее пределами. Зрители познакомятся с постоянными участниками, возлагающими на себя неожиданные и сложные миссии. Каждый конкурс принципиально отличается от предыдущего, и что ждет участников впереди – загадка для всех. Любопытно, что действие игры разворачивается ночью, в зданиях, которые обычно закрыты в это время: университетах, торговых центрах, музеях.

TV Show rating

9.0
Rate 11 votes
"Running Man" season 2010 list of episodes. TV series release schedule
Times Square
Season 2010 Episode 1
11 July 2010
Suwon World Cup Stadium, Part 1
Season 2010 Episode 2
18 July 2010
Suwon World Cup Stadium, Part 2
Season 2010 Episode 3
25 July 2010
Gwacheon National Science Museum, Part 1
Season 2010 Episode 4
1 August 2010
Gwacheon National Science Museum, Part 2
Season 2010 Episode 5
8 August 2010
Namsan Tower
Season 2010 Episode 6
15 August 2010
Sejong Center for the Performing Arts
Season 2010 Episode 7
22 August 2010
Seoul Museum of History, Gyeonghui Palace
Season 2010 Episode 8
29 August 2010
Lotte World
Season 2010 Episode 9
5 September 2010
National Museum of Contemporary Art
Season 2010 Episode 10
12 September 2010
Seoul Central Post Office
Season 2010 Episode 11
19 September 2010
Seoul Design Fair @ Seoul Olympic Stadium
Season 2010 Episode 12
26 September 2010
SBS Broadcasting Center
Season 2010 Episode 13
3 October 2010
Boramae Safety Experience Center
Season 2010 Episode 14
17 October 2010
Seoul Metro Train Depot
Season 2010 Episode 15
24 October 2010
I'Park Mall
Season 2010 Episode 16
31 October 2010
Hanyang Women's University
Season 2010 Episode 17
7 November 2010
Busan International Cruise Ship @ Gwangan Bridge
Season 2010 Episode 18
21 November 2010
Namsangol Hanok Village
Season 2010 Episode 19
28 November 2010
Korea Meteorological Administration
Season 2010 Episode 20
5 December 2010
Gwangmyeong Station
Season 2010 Episode 21
12 December 2010
Lotte Mart
Season 2010 Episode 22
19 December 2010
Alpensia Ski Resort
Season 2010 Episode 23
26 December 2010
TV series release schedule
