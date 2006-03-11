Menu
Fabrika zvezd (2002), season 6

Fabrika zvezd season 6 poster
Фабрика звезд 12+
Title Сезон 6
Season premiere 11 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 17
Runtime 22 hours 40 minutes
"Fabrika zvezd" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером выступил Виктор Дробыш, сменив своих не менее опытных и знаменитых коллег. Кастинг прошли такие будущие звезды, как Дмитрий Колдун, Арсений Бородин, Зара, Согдиана, группа «Челси» и Прохор Шаляпин. Но пока ребята еще не покорили сценический олимп, им предстоит непростой путь вверх, который осилят далеко не все участники. Вселившись в Звездный дом, они оказываются под постоянным прицелом камер. Расписание участников состоит из бесконечных уроков вокала, танцев и сценического мастерства с настоящими профессионалами своего дела – лучшими педагогами России и мира.

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Открытие
Season 6 Episode 1
11 March 2006
Отчетный концерт 1
Season 6 Episode 2
18 March 2006
Отчетный концерт 2
Season 6 Episode 3
25 March 2006
Отчетный концерт 3
Season 6 Episode 4
1 April 2006
Отчетный концерт 4
Season 6 Episode 5
8 April 2006
Отчетный концерт 5
Season 6 Episode 6
15 April 2006
Отчетный концерт 6
Season 6 Episode 7
22 April 2006
Отчетный концерт 7
Season 6 Episode 8
29 April 2006
Отчетный концерт 8
Season 6 Episode 9
6 May 2006
Отчетный концерт 9
Season 6 Episode 10
13 May 2006
Отчетный концерт 10
Season 6 Episode 11
20 May 2006
Отчетный концерт 11
Season 6 Episode 12
27 May 2006
Отчетный концерт 12
Season 6 Episode 13
3 June 2006
Отчетный концерт 13
Season 6 Episode 14
10 June 2006
Отчетный концерт 14
Season 6 Episode 15
17 June 2006
Отчетный концерт 15. Полуфинал
Season 6 Episode 16
24 June 2006
Финальный концерт
Season 6 Episode 17
1 July 2006
TV series release schedule
