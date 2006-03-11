В 6 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером выступил Виктор Дробыш, сменив своих не менее опытных и знаменитых коллег. Кастинг прошли такие будущие звезды, как Дмитрий Колдун, Арсений Бородин, Зара, Согдиана, группа «Челси» и Прохор Шаляпин. Но пока ребята еще не покорили сценический олимп, им предстоит непростой путь вверх, который осилят далеко не все участники. Вселившись в Звездный дом, они оказываются под постоянным прицелом камер. Расписание участников состоит из бесконечных уроков вокала, танцев и сценического мастерства с настоящими профессионалами своего дела – лучшими педагогами России и мира.