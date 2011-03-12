В 8 сезоне шоу «Фабрика звезд» состоялось легендарное возвращение на экраны полюбившихся зрителям участников предыдущих сезонов. На этот раз между собой конкурируют не «желторотые птенцы» шоу-бизнеса, а состоявшиеся знаменитости – выпускники «Фабрики». В качестве продюсеров объединяются Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Вместе они готовят для старых знакомых конкурсантов непростые испытания, пройти которые смогут только лучшие из лучших. В числе победителей оказываются Виктория Дайнеко, группа «Челси» и Ирина Дубцова. Пожелаем ребятам удачи!