Fabrika zvezd (2002), season 8

Fabrika zvezd season 8 poster
Фабрика звезд 12+
Title Сезон 8
Season premiere 12 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 11
Runtime 14 hours 40 minutes
"Fabrika zvezd" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Фабрика звезд» состоялось легендарное возвращение на экраны полюбившихся зрителям участников предыдущих сезонов. На этот раз между собой конкурируют не «желторотые птенцы» шоу-бизнеса, а состоявшиеся знаменитости – выпускники «Фабрики». В качестве продюсеров объединяются Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Вместе они готовят для старых знакомых конкурсантов непростые испытания, пройти которые смогут только лучшие из лучших. В числе победителей оказываются Виктория Дайнеко, группа «Челси» и Ирина Дубцова. Пожелаем ребятам удачи!

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1
Season 8 Episode 1
12 March 2011
Выпуск 2
Season 8 Episode 2
19 March 2011
Выпуск 3
Season 8 Episode 3
26 March 2011
Выпуск 4
Season 8 Episode 4
2 April 2011
Выпуск 5
Season 8 Episode 5
9 April 2011
Выпуск 6
Season 8 Episode 6
16 April 2011
Выпуск 7
Season 8 Episode 7
23 April 2011
Выпуск 8
Season 8 Episode 8
30 April 2011
Выпуск 9
Season 8 Episode 9
7 May 2011
Выпуск 10. Полуфинал
Season 8 Episode 10
21 May 2011
Выпуск 11. Финал
Season 8 Episode 11
28 May 2011
TV series release schedule
