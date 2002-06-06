Menu
Fabrika zvezd (2002), season 2

Fabrika zvezd season 2 poster
Фабрика звезд 12+
Title Сезон 2
Season premiere 7 March 2003
Production year 2003
Number of episodes 14
Runtime 18 hours 40 minutes
"Fabrika zvezd" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Фабрика звезд» участвуют такие будущие знаменитости, как Полина Гагарина, Елена Терлеева, Елена Темникова, Юля Савичева, Женя Рассказова, группа «Серебро» и многие другие. Продюсером вместо Игоря Матвиенко выступает не менее успешный шоумен Максим Фадеев. Он собирается сделать из молодых и скромных «неограненных алмазов» настоящие бриллианты современной российской поп-сцены. В этом «отцу» сезона помогут многочисленные педагоги и наставники, день и ночь занимающиеся с ребятами в Звездном доме. До конца дойдут далеко не все участники, ведь быть звездой – это труд, а не круглосуточный праздник.

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Открытие
Season 2 Episode 1
7 March 2003
Отчетный концерт 1
Season 2 Episode 2
14 March 2003
Отчетный концерт 2
Season 2 Episode 3
21 March 2003
Отчетный концерт 3
Season 2 Episode 4
28 March 2003
Отчетный концерт 4
Season 2 Episode 5
4 April 2003
Отчетный концерт 5
Season 2 Episode 6
11 April 2003
Отчетный концерт 6
Season 2 Episode 7
18 April 2003
Отчетный концерт 7
Season 2 Episode 8
25 April 2003
Отчетный концерт 8
Season 2 Episode 9
2 May 2003
Отчетный концерт 9
Season 2 Episode 10
9 May 2003
Отчетный концерт 10
Season 2 Episode 11
16 May 2003
Отчетный концерт 11
Season 2 Episode 12
23 May 2003
Отчетный концерт 12. Полуфинал.
Season 2 Episode 13
30 May 2003
Финальный концерт
Season 2 Episode 14
6 June 2002
TV series release schedule
