Во 2 сезоне шоу «Фабрика звезд» участвуют такие будущие знаменитости, как Полина Гагарина, Елена Терлеева, Елена Темникова, Юля Савичева, Женя Рассказова, группа «Серебро» и многие другие. Продюсером вместо Игоря Матвиенко выступает не менее успешный шоумен Максим Фадеев. Он собирается сделать из молодых и скромных «неограненных алмазов» настоящие бриллианты современной российской поп-сцены. В этом «отцу» сезона помогут многочисленные педагоги и наставники, день и ночь занимающиеся с ребятами в Звездном доме. До конца дойдут далеко не все участники, ведь быть звездой – это труд, а не круглосуточный праздник.