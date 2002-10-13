В 1 сезоне шоу «Фабрика звезд» молодые и амбициозные участники заселяются в Звездный дом, где их жизнь будет круглосуточно фиксироваться на камеры. Ребятам, мечтающим стать знаменитыми артистами, предстоит пройти множество испытаний и усовершенствовать свои навыки вокала, танца, харизмы и сценических движений. Продюсером шоу выступает знаменитый Игорь Матвиенко, а постоянной ведущей становится обаятельная и веселая Яна Чурикова. Выпускниками первого сезона станут группы «Корни» и «Фабрика», Михаил Гребенщиков, Александр Асташенок, Алексей Кабанов, Сати Казанова и другие известные ныне исполнители.