Fabrika zvezd (2002), season 1

Fabrika zvezd season 1 poster
Фабрика звезд 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 12
Runtime 16 hours 0 minute
"Fabrika zvezd" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Фабрика звезд» молодые и амбициозные участники заселяются в Звездный дом, где их жизнь будет круглосуточно фиксироваться на камеры. Ребятам, мечтающим стать знаменитыми артистами, предстоит пройти множество испытаний и усовершенствовать свои навыки вокала, танца, харизмы и сценических движений. Продюсером шоу выступает знаменитый Игорь Матвиенко, а постоянной ведущей становится обаятельная и веселая Яна Чурикова. Выпускниками первого сезона станут группы «Корни» и «Фабрика», Михаил Гребенщиков, Александр Асташенок, Алексей Кабанов, Сати Казанова и другие известные ныне исполнители.

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Открытие
Season 1 Episode 1
13 October 2002
Отчетный концерт 1
Season 1 Episode 2
18 October 2002
Отчетный концерт 2
Season 1 Episode 3
1 November 2002
Отчетный концерт 3
Season 1 Episode 4
8 November 2002
Отчетный концерт 4
Season 1 Episode 5
15 November 2002
Отчетный концерт 5
Season 1 Episode 6
22 November 2002
Отчетный концерт 6
Season 1 Episode 7
29 November 2002
Отчетный концерт 7
Season 1 Episode 8
6 December 2002
Отчетный концерт 8
Season 1 Episode 9
13 December 2002
Отчетный концерт 9. Полуфинал
Season 1 Episode 10
20 December 2002
Финальный концерт
Season 1 Episode 11
27 December 2002
Спецвыпуск
Season 1 Episode 12
29 December 2002
TV series release schedule
